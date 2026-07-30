 నేను చెప్పింది చెయ్‌! లేదంటే నీ ఫొటోలు అందరికీ.. | Chirala Woman Alleges Social Media Harassment and Blackmail: Case Registered | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేను చెప్పింది చెయ్‌! లేదంటే నీ ఫొటోలు అందరికీ..

Jul 30 2026 2:03 PM | Updated on Jul 30 2026 2:09 PM

Chirala Woman Alleges Social Media Harassment And Blackmail Case Registered

ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ఏఐ ఫోటో)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌, బాపట్ల: ఆన్లైన్లో ఏర్పడిన పరిచయం వేధింపులు ఆపై దాడికి దారితీసిన ఘటన బుధవారం సాయంత్రం చీరాల మండలం జాండ్రపేట సమీపంలోని అక్కయ్యపాలెం రోడ్డులో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనపై రాజమండ్రికి చెందిన మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు వన్‌టౌన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

పోలీసుల వివరాల మేరకు.. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రికి చెందిన బలుకూరి సత్యవాణి (32) టైలర్‌గా పని చేస్తోంది. ఆమె భర్త రెండేళ్ల క్రితం మరణించగా అనంతరం సోషల్ మీడియా ద్వారా చీరాల మండలం జాండ్రపేటకు చెందిన జోగాబత్తుని వెంకట కిరణ్‌తో పరిచయం ఏర్పడింది. కొంత కాలం తర్వాత నిందితుడి ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో ఆమె అతనికి దూరంగా ఉండడం ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరూ కలిసి దిగిన ఫొటోలను నిందితుడు ఆమె బంధువులకు పంపడంతో బాధితురాలు అతనిపై రాజమండ్రిలో క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసింది.

వన్‌టౌన్‌ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు..
కొంతకాలం అనంతరం మళ్లీ ఆమెకు ఫోన్ చేసి తనతో కలిసి ఉండాలని, లేకపోతే ఫొటోలను అందరికి పంపిస్తానంటూ బెదిరించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుడి ప్రవర్తన గురించి అతని తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడేందుకు బాధితురాలు మంగళవారం చీరాల వచ్చారు.

సాయంత్రం సుమారు 5 గంటల సమయంలో అక్కయపాలెం రోడ్డులో వెళుతుండగా వెంకట కిరణ్ అతని స్నేహితులతో కలిసి ఆమెను అడ్డగించి అసభ్య పదజాలంతో దూషించి బెదిరించారని తెలిపింది. అదే సమయంలో అటుగా వెళుతున్న ఆటోడ్రైవర్ జోక్యం చేసుకుని ఆమెను అక్కడి నుంచి సురక్షితంగా చీరాలకు తీసుకువచ్చినట్లు సమాచారం. అనంతరం ఆమె బుధవారం చీరాల వన్‌టౌన్ పోలీస్‌ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైఎస్‌ జగన్‌ రాకతో ఉత్తరాంధ్ర జనసంద్రం (ఫొటోలు)
photo 2

ఒక శకం ముగిసింది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రహానే గుడ్‌బై..(ఫొటోలు)
photo 3

ఈ చిన్నారే.. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌ స్టార్‌! వెంకీ మామ కూతురి క్యూట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

చిరునవ్వుతో అభిమానులను ఫిదా చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెడిషనల్ లుక్‌లో కట్టిపడేసిన అందాల భామ రజిష విజయన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Strong Counter to Chandrababu Govt Over YS Jagan Srikakulam Tour 1
Video_icon

Varudu Kalyani: జగన్ అంటే ఎందుకంత భయం ఇది శాంపిల్ మాత్రమే..
Naga Malleshwari Satires On CM Chandrababu & Lokesh 2
Video_icon

జగన్‌కు రెడ్ బుక్ ఆంక్షలు.. తిప్పికొట్టిన ప్రజలు..
YS Jagan Visuals At Srikakulam 3
Video_icon

వైఎస్ జగన్ రాకకు శ్రీకాకుళం సిద్ధం.. కాసేపట్లో ఎంట్రీ!
Gold Rate Falls Today Biggest Crash in Gold & Silver Prices 4
Video_icon

ఏకంగా 13 వేలు తగ్గిన బంగారం నేడు తులం ఎంతంటే?
Ys Jagan Srikakulam Tour Goes Viral 5
Video_icon

YS Jagan Storm LIVE : దద్దరిల్లిన ఉత్తరాంధ్ర
Advertisement
 