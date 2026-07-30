 వయసులో చిన్నోడని న‌మ్మితే.. రెండుసార్లు గర్భవతిని చేసి..! | Hyderabad Man Accused of Cheating Woman in Love Affair | Sakshi
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వయసులో చిన్నోడని న‌మ్మితే.. రెండుసార్లు గర్భవతిని చేసి..!

Jul 30 2026 12:39 PM | Updated on Jul 30 2026 1:19 PM

Hyderabad Man Accused of Cheating Woman in Love Affair

మేడ్చల్ జిల్లా: పెళ్లి పేరిట ఓ యువతిని నమ్మించి మోసగించి, మరొకరితో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న యువకుడిపై కేసు నమోదైంది. మేడిపల్లి పోలీసుల వివరాలు... సిద్దిపేట జిల్లా అక్కన్నపేట మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాధితురాలు(34) బోడుప్పల్‌ మల్లికార్జున నగర్‌లో నివాసముంటూ ప్రైవేట్‌ జాబ్‌ చేస్తోంది. 8 నెలల క్రితం మ్యాట్రిమొనీ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రొఫైల్‌ నమోదు చేసుకోగా, ప్రవీణ్‌ అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. 

తనకంటే వయసులో చిన్నవాడైనా పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించడంతో ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ఆమె రెండుసార్లు గర్భం దాల్చడంతో అబార్షన్‌ చేయించాడు. ఇటీవల బాధితురాలు పెళ్లి గురించి నిలదీయగా ప్రవీణ్‌ స్పందించడం మానేశాడు. అతడికి మరో యువతితో నిశ్చితార్థం జరిగిన విషయం తెలుసుకుని పోలీసులను ఆశ్రయించింది. కేసు దర్యాప్తులో ఉంది.   

 

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