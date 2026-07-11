హైదరాబాద్: మధురానగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నాగుపాము పిల్లలు కలకలం సృష్టించాయి. పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలోకి అకస్మాత్తుగా మూడు నాగుపాము పిల్లలు రావడంతో అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న సిబ్బంది ఆందోళనకు గురయ్యారు. పాములను చూసిన వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు, ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.
వెంటనే ’ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ సొసైటీ’ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న సొసైటీ సభ్యులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఎంతో జాగ్రత్తగా మూడు నాగుపాము పిల్లలను సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు.
పోలీస్ స్టేషన్ పరిసరాల్లో పాములు కనిపించడంతో సిబ్బందిలో కొంతసేపు భయాందోళన నెలకొంది. అయితే పాము పిల్లలను ఎలాంటి హాని లేకుండా పట్టుకోవడంతో పోలీసులు, సిబ్బంది ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
పట్టుకున్న నాగుపాము పిల్లలను సురక్షితమైన అటవీ ప్రాంతంలో విడిచిపెట్టేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. వర్షాకాలం, పరిసరాల్లోని పొదలు, ఖాళీ ప్రదేశాల కారణంగా పాములు జనావాసాల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్నేక్ రెస్క్యూ సభ్యులు సూచించారు.
మధురానగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నాగుపాము పిల్లలు!
HYD: మధురానగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నాగుపాము పిల్లలు కలకలం సృష్టించాయి. పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలోకి అకస్మాత్తుగా పాము పిల్లలు రావడంతో అక్కడున్న సిబ్బంది, ఆందోళనతో పరుగులు తీశారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన పోలీసులు 'ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ సొసైటీ'… pic.twitter.com/e5muQ1Uge4
— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) July 11, 2026