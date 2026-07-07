 పుట్టిన వెంటనే పన్ను.. అరుదైన అద్భుతం! | newborn born with tooth doctors remove it to help feeding | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పుట్టిన వెంటనే పన్ను.. అరుదైన అద్భుతం!

Jul 7 2026 9:41 AM | Updated on Jul 7 2026 9:41 AM

newborn born with tooth doctors remove it to help feeding

తూర్పుగోదావరి: రాయవరం మండలం వెంటూరుకు చెందిన జి.నందినికి పన్నుతో పాప పుట్టింది. ఆ పసికందును ద్రాక్షారామలోని భీమేశ్వర దంత వైద్యశాలకు సోమవారం తీసుకువచ్చారు. దంతం బాగా కోరగా ఉండటంతో పాలు తాగించడానికి ఇబ్బంది కలుగుతోందని తెలపడంతో, ఏడు రోజుల ఆ పసికందుకు డాక్టర్‌ బచ్చు క్రాంతికుమార్‌ చాకచక్యంగా పన్నును తొలగించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పుట్టిన ఆరు నెలకు రావాల్సిన దంతం, జన్యుపరమైన వ్యత్యాసాలతో పుట్టుకతోనే రావడం జరిగిందన్నారు. అటువంటి సందర్భాలలో ఒక్కోసారి పన్ను దానంతట అదే కదిలిపోయి ఊడిపోవచ్చన్నారు. అలా జరిగితే ఆ పన్ను పసికందు ఊపిరితిత్తుల్లోకి పోయి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. దీంతో ఆ పన్నును తొలగించినట్టు తెలిపారు.   

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సందడిగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా పెళ్లి(ఫొటోలు)
photo 2

సంయుక్త నీ అందం వేరే! (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో నాగార్జున కుటుంబం (ఫొటోలు)
photo 5

మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు)

Video

View all
Crowds gather in Tehran for Ayatollah Ali Khameneis funeral 1
Video_icon

అలీ ఖమేనీ అంతిమ యాత్ర.. ట్రంప్ ను హతమార్చాలి
Heavy Rains In Mumbai Cars washed away in floods 2
Video_icon

వరుణుడు ఉగ్రరూపం మునిగిన ముంబై
Nizamabad Prashanth Wife Sandhya And Lover Audio Leak 3
Video_icon

సంచలన ఆడియో లీక్ .. ఏదేమైనా.. నా భర్తను చంపే బాధ్యత నీదే..
YSRCP Srungarapati Sandeep Kumar Wife Joji Mary About Her Husband Illegal Arrest 4
Video_icon

ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు... YSRCP శృంగరపాటి సందీప్ కుమార్ బలవంతపు అక్రమ అరెస్ట్
Sugali Parvathi Sensational Facts On Prashna Ravan Arrest 5
Video_icon

ప్రశ్న రావణ్ పై పవన్ కళ్యాణ్ కు ఎందుకంత కక్ష అంటే.. నేను గన్నవరంలో కేసు పెట్టాడని కారణం కూడా అదే
Advertisement
 