 పాలు నచ్చకపోతే తాగొద్దు.. రీల్స్‌ ఎందుకు? | karnataka high court fire On Doctor Sharanya Padma | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాలు నచ్చకపోతే తాగొద్దు.. రీల్స్‌ ఎందుకు?

Jun 23 2026 9:10 AM | Updated on Jun 23 2026 9:10 AM

karnataka high court fire On Doctor Sharanya Padma

యశవంతపుర: ‘నీకు పాలు ఇష్టం లేకుంటే తాగడం మానేయాలి. కానీ ఇలా రీల్స్‌ చేసి పోస్టు చేయడం తప్పు’ అని ఓ మహిళా వైద్యురాలికి హైకోర్టు అక్షింతలు వేసింది. వివరాలు కేఎంఎఫ్‌ నందిని పాలు విషపూరితమంటూ వైద్యురాలు డాక్టర్‌ శరణ్య పద్మాపై బెంగళూరు మల్లేశ్వరం పోలీసులు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. 

ఈ కేసును రద్దు చేయాలని ఆమె హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. సోమవారం కేసు విచారణ సాగింది. ఆ పాలు విషపూరితం అంటూ ఎలా చెప్పగలరని హైకోర్టు జడ్జి ప్రశ్నించారు. ఇలా రీల్స్‌ చేసి ప్రజలు, వినియోగదారులను గాభరా పెట్టడం సబబేనా? అని అడిగారు. పాలను పరీక్షించి ధృవీకరించుకున్నారా అని ప్రశ్నలు వేశారు. పాలు బాగా లేకుంటే తాగవద్దు, ఇన్‌స్టాలో ఇలాంటి రీల్స్‌ పోస్టు చేస్తారా? అని జడ్జి మందలించారు. నీపై నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను రద్దు చేయడం సాధ్యం కాదని తేల్చిచెప్పారు.  

ఏమిటీ గొడవ? 
డాక్టర్‌ శరణ్య పద్మా ఫిబ్రవరి 8న సోషల్‌ మీడియాలో వీడియో, రీల్స్‌ను పోస్టు చేశారు. నందిని బ్రాండ్‌ క్రీమ్‌ బన్, స్ట్రాబెర్రి ఫ్లేవర్‌ పాలు, పనీర్, ఇతర పదార్థాలు కల్తీగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. శరీరానికీ హాని కలిగించే రసాయనాలున్నట్లు ఆమె  ఆరోపిస్తూ, వీటిని సేవిస్తే ఆటో–ఇమ్యూన్‌ వ్యాధులు వస్తాయని పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆమెపై కేఎంఎఫ్‌ అధికారులు కేసు వేశారు.  

# Tag
karnataka Milk
Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ : అర్ధనారీశ్వరం..అద్భుతం (ఫొటోలు)
photo 2

వైష్ణవిని పెళ్లి చేసుకున్న 'బిగ్‌బాస్' షణ్ముఖ్ జస్వంత్ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నం : వల నిండింది.. పంట పండింది (ఫొటోలు)

photo 4

అనసూయ బీచ్ వెకేషన్.. ఎంజాయ్ చేస్తూ (ఫొటోలు)
photo 5

మా ఇంటి బంగారంలా మెరిసిపోతున్న యాంకర్ శ్రీముఖి.. ఫోటోలు

Video

View all
Allu Arjun Absent To Nampally Court 1
Video_icon

కోర్టుకు అల్లు అర్జున్ డుమ్మా
Tragic Incident In Kakinada District 2
Video_icon

దారుణం.. మంచినీళ్లు ఇవ్వలేదని తల్లిపై కొడుకు దాడి
Allu Arjun Fulfills Young Fan Shraddhas Wish With Heartwarming Video Call 3
Video_icon

చిన్నారి డ్రీమ్ ను నిజం చేసిన బన్నీ.. స్వయంగా వీడియో కాల్ చేసి..!
Monkey Travelled In Metro Train Video Goes Viral 4
Video_icon

మెట్రో రైల్ ఎక్కిన కోతి.. చుట్టాలింటికి పోతున్నదేమో
KSR Live Show On Sai Krishna Case And Kapu Meeting 5
Video_icon

ఎంపీకి, CI నాగరాజు మధ్య భారీ డీల్? బయటకి వస్తున్న సంచలన నిజాలు
Advertisement
 