 ‘వైభవ్‌ కోసం అతడిని బలిపశువును చేశారు’ | Wasim Jaffer Sensational Comments-Vaibhav-Sooryavanshi Selection | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వైభవ్‌ కోసం అతడిని బలిపశువును చేశారు: వసీం జాఫర్‌

Jul 13 2026 10:46 AM | Updated on Jul 13 2026 10:57 AM

Wasim Jaffer Sensational Comments-Vaibhav-Sooryavanshi Selection

టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ వసీం జాఫర్ వైభవ్ సూర్యవంశీపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.  ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన టీ20 సిరీస్‌లో 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయాడు. అతడికి వచ్చిన హైప్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని సీనియర్ జట్టుకు ఎంపిక చేయడాన్ని తప్పుబట్టాడు. వైభవ్ చేత అంత త్వరగా అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేయించాల్సింది కాదని అభిప్రాయపడ్డాడు. కేవలం మీడియా సృష్టించిన హైప్, ప్రజల్లోని ఎమోషన్స్ చూసి సెలెక్టర్లు తొందరపడ్డారని పేర్కొన్నాడు.

ఐర్లాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌కు అవకాశం లభించని వైభవ్‌కు ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో రెండో టీ20లో అవకాశం దక్కింది. మొదటి మ్యాచ్ ఆడిన సంజు శాంసన్‌ను రెండో మ్యాచ్‌లో పక్కన పెట్టి అతడి స్థానంలో వైభవ్‌కు అవకాశం ఇచ్చారు. అయితే వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లో వైభవ్ కేవలం 14, 13, 15 పరుగులు మాత్రమే చేసి నిరాశపరిచాడు. 

దీంతో ఐదో టీ20 మ్యాచ్‌లో అతన్ని పక్కన పెట్టి మళ్లీ శాంసన్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ప్రయోగాలపై స్పందించిన వసీం జాఫర్.. అసలు శాంసన్ ఫామ్‌లో లేడనే బలమైన నమ్మకం ఉంటే తప్ప ఇలాంటి మార్పులు చేయకూడదని హితవు పలికాడు. సంజు శాంసన్ లాంటి మ్యాచ్ విన్నర్‌కు జట్టులో క్రమబద్ధమైన అవకాశాలు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నాడు. 

వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇంకా చాలా చిన్న వయస్కుడని, అతనికి ఇంకా చాలా సమయం ఉందని జాఫర్ గుర్తుచేశాడు. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడే ముందే కేవలం టీమ్‌తో ప్రయాణిస్తూ, వెలుపల నుండి ఆటను గమనిస్తూ అతను ఎంతో నేర్చుకోవచ్చని సూచించాడు. 2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌ను టీమిండియా గెలవడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన శాంసన్‌ను కేవలం వైభవ్‌ కోసం పక్కనబెట్టి అతడిని బలిపశువును చేయడం సరైన చర్య కాదన్నాడు.

కేవలం మీడియాలో వస్తున్న వార్తల ప్రభావంతో కంగారుగా జట్టులోకి తెచ్చి ఒత్తిడి పెంచడం పద్ధతి కాదన్నాడు.  తదుపరి జింబాబ్వే టూర్ కోసం వైభవ్‌ను ఎంపిక చేసి, కేవలం ఒకే ఫార్మాట్ ఆడే సంజు శాంసన్‌ను పక్కన పెట్టడం తనను ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరిచిందని వసీం జాఫర్ తెలిపాడు.

చదవండి: సెమీస్‌ సమరం.. ఎవరి బలమెంత?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి రాశి ఖన్నా (ఫొటోలు)
photo 2

'శ్రీనివాస మంగాపురం' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 3

వింబుల్డన్‌ విజేత జానిక్‌ సిన్నర్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వింబుల్డన్‌ ఫైనల్లో భారత క్రికెటర్ల హల్‌చల్‌.. స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు)
photo 5

ఘనంగా ముగిసిన టీజీ20 లీగ్‌... విజేతగా హైదరాబాద్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Shekar Reddy Serious On Nagarjuna Yadav Illegal Arrest 1
Video_icon

నాగార్జున యాదవ్ అరెస్ట్ పై శేఖర్ రెడ్డి రియాక్షన్.. అసలు రావణ్ ఎవరు..?
Advocate Janardhan Reddy Shocking Facts About Nagarjuna Yadav Arrest 2
Video_icon

నాగార్జున యాదవ్ అరెస్ట్ వెనుక దాగున్న కుట్ర ఇదే.. అడ్వకేట్ షాకింగ్ నిజాలు
Karumuri Venkat Reddy Serious Comments On Chandrababu 3
Video_icon

అమ్మను బూతులు తిడుతున్నారు..! దేవుడు కొంచెం కూడా సిగ్గు పెట్టలేదా
Iran Missiles And Drone Attacks On Gulf States 4
Video_icon

ఇరాన్ భీకర దాడులు.. పరుగులు తీస్తున్న జనం..
Conductor Tells Karnataka Transport Minister To Get Off Bus 5
Video_icon

మంత్రినే బస్సు దింపేశాడు
Advertisement
 