 చరిత్ర సృష్టించిన ఇంగ్లండ్‌ ఓపెనర్‌ | Tom Bantons Adelaide Hundred Places Him At The Top Of Elite England List | Sakshi
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ENG vs AUS: చరిత్ర సృష్టించిన ఇంగ్లండ్‌ ఓపెనర్‌

Nov 16 2026 10:43 AM | Updated on Nov 16 2026 11:01 AM

Tom Bantons Adelaide Hundred Places Him At The Top Of Elite England List

తొలి మ్యాచ్‌లో ఆ్రస్టేలియా చేతిలో ఎదురైన ఓటమి నుంచి ఇంగ్లండ్‌ వెంటనే తేరుకుంది. ఆదివారం జరిగిన రెండో వన్డేలో ఇంగ్లండ్‌ 135 పరుగుల తేడాతో ఆ్రస్టేలియాపై ఘనవిజయం సాధించింది. ముందుగా ఇంగ్లండ్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 355 పరుగులు చేసింది. 

ఓపెనర్‌ ‘ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌’ టామ్‌ బాంటన్‌ (121; 12 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) సెంచరీ సాధించాడు. జో రూట్‌ (62; 5 ఫోర్లు), జోర్డాన్‌ కాక్స్‌ (67; 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), విల్‌ జాక్స్‌ (54 నాటౌట్‌; 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) అర్ధ సెంచరీలతో మెరిపించారు. ఆసీస్‌ బౌలర్‌ బార్ట్‌లెట్‌ మూడు వికెట్లు తీశాడు.

356 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆ్రస్టేలియా 44.3 ఓవర్లలో 220 పరుగులకే ఆలౌటై ఓడిపోయింది. రెన్‌ షా (63; 6 ఫోర్లు), కామెరాన్‌ గ్రీన్‌ (64; 2 సిక్స్‌లు) అర్ధ సెంచరీలతో రాణించడంతో ఆ్రస్టేలియా స్కోరు 200 దాటింది. ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లు అట్కిన్‌సన్‌ (4/28), డాసన్‌ (2/41), స్యామ్‌ కరన్‌ (2/38) ఆసీస్‌ను దెబ్బ కొట్టారు. 

చివరిదైన మూడో వన్డే హోబర్ట్‌లో మంగళవారం జరుగుతుంది. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో సెంచ‌రీతో స‌త్తాచాటిన బాంట‌న్ ప‌లు అరుదైన రికార్డుల‌ను త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

బాంటన్ సాధించిన రికార్డులు ఇవే

👉ఆస్ట్రేలియాలో బాంటన్‌కు ఇదే మొట్టమొదటి వన్డే శతకం గమనార్హం.

👉అదేవిధంగా అంతర్జాతీయ వన్డే కెరీర్‌లో బాంటన్‌కు ఇది రెండో సెంచరీ ఇది.

👉2018 తర్వాత ఆస్ట్రేలియా గడ్డపై వన్డే సెంచరీ సాధించిన మొదటి ఇంగ్లండ్‌ ఓపెనర్‌గా బాంటన్ నిలిచాడు.

👉2024 తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో వన్డే శతకం బాదిన మొదటి క్రికెటర్‌గా కూడా అతను రికార్డు సృష్టించాడు.

👉అలాగే అడిలైడ్ ఓవల్ మైదానంలో వ‌న్డేల్లో అత్య‌దిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్ సాధించిన ఇంగ్లీష్ ఓపెనర్‌గా బాంట‌న్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు నిక్ నైట్(88) పేరిట ఉండేది. తాజా మ్యాచ్‌లో 121 పరుగులు చేసిన బాంటన్‌.. నైట్ ఆల్‌టైమ్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.
చదవండి: AUS vs ENG: ఇంగ్లండ్‌ ప్రపంచ రికార్డు

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