 TG20 League 2026: అమన్‌రావు సెంచరీ.. తొలి శతకం నమోదు | TG20 League 2026: Warangal Warriors Vs Medak Falcons Toss Updates | Sakshi
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TG20 League 2026: అమన్‌రావు సెంచరీ.. తొలి శతకం నమోదు

Jun 22 2026 7:16 PM | Updated on Jun 22 2026 8:14 PM

TG20 League 2026: Warangal Warriors Vs Medak Falcons Toss Updates

తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌లో భాగంగా ఉప్ప‌ల్ వేదిక‌గా మెదక్ ఫాల్కన్స్, వ‌రంగ‌ల్ వారియ‌ర్స్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి.

లీగ్‌ తొలి సెంచరీ
అమన్‌రావు 32 బంతుల్లో శతక్కొట్టాడు.

వరంగల్‌ తొలి వికెట్‌ డౌన్‌
వరంగల్‌ తొలి వికెట్‌ కోల్పోయింది. 35 పరుగులు చేసిన హర్షిత్‌ చౌదరి.. సూర్యతేజ బౌలింగ్‌లో ఔటయ్యాడు. 8.2 ఓవర్లలో వరంగల్‌ స్కోర్‌: 134-1

అమన్ ఫిప్టీ
వరంగల్ కెప్టెన్ అమన్ రావు పేరాల కేవలం 17 బంతుల్లోనే 6 ఫోర్లు, మూడు సిక్స్‌లతో తన హాఫ్ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. దీంతో వరంగల్‌ స్కోర్‌ పవర్‌ప్లేలోనే వంద పరుగులు దాటింది.

దంచికొడుతున్న వరంగల్‌ ఓపెనర్లు
వరంగల్‌ ఓపెనర్లు అమన్‌ రావు(22), హర్షిత్‌(21) దూకుడు ఆడుతున్నారు. 4 ఓవర్లు ముగిసే సరికి వరంగల్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 56 పరుగులు చేసింది.

తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌లో భాగంగా ఉప్ప‌ల్ వేదిక‌గా మెదక్ ఫాల్కన్స్, వ‌రంగ‌ల్ వారియ‌ర్స్ జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డుతున్నాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన వ‌రంగల్ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. మెదక్ ఫాల్కన్స్‌ కెప్టెన్‌గా టీమిండియా సూపర్‌ స్టార్‌ తిలక్‌ వర్మ వ్యవహరిస్తున్నాడు.

మరో భారత క్రికెటర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌(వరంగల్‌) మాత్రం ఈ మ్యాచ్‌కు అందుబాటులో లేడు. టీజీ20 లీగ్‌ తొలి సీజన్‌ వేలంలో తిలక్‌ను రూ.33 లక్షల రికార్డు ధరకు మెదక్‌ కొనుగోలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. 

తుదిజట్లు 
వరంగల్‌ వారియర్స్‌ అమన్‌రావు పేరాల (కెప్టెన్‌), హర్షిత్‌ చౌదరి, భావేశ్‌ సేథ్‌, రుషికేశ్‌ సిసోడియా, మురుగన్‌ అభిషేక్‌, ఆది మణికిరణ్‌, అనిరుధ్‌ శ్రీవాస్తవ టీపీ, మహ్మద్‌ ఆసిఫ్‌ మన్సూరి, షౌనక్‌ కులకర్ణి, మహ్మద్‌ ముదస్సర్‌ హుస్సేన్‌, క్రాంతి పల్లెపాటి.

మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌ తిలక్‌ వర్మ (కెప్టెన్‌), రవితేజ టి, నమన్‌ అగర్వాల్‌, శృజిత్‌ రెడ్డి, విక్రం నాయక్‌ గగులోత్‌, నిమ్మగడ్డ సూర్యతేజ, సాయి వరుణ్‌ యెర్రమ్‌, నయని అనీశ్‌ రెడ్డి, ‍కుంటా రాహుల్‌, ఘాజి అబ్బాస్‌ అబేది, మధుకర్‌ మన్నె.

 

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