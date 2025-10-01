 ఆసియాక‌ప్ త‌ర్వాత టీమిండియా బిజీ బిజీ.. షెడ్యూల్ ఇదే | Team India's Full 2025 Cricket Schedule After Asia Cup 2025 Win | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆసియాక‌ప్ త‌ర్వాత టీమిండియా బిజీ బిజీ.. షెడ్యూల్ ఇదే

Oct 1 2025 4:56 PM | Updated on Oct 1 2025 5:25 PM

Team India's Full 2025 Cricket Schedule After Asia Cup 2025 Win

ఆసియాకప్‌-2025 ఛాంపియన్స్‌గా నిలిచిన తర్వాత భారత క్రికెట్ జట్టు వరుస సిరీస్‌లతో బిజీబిజీగా గడపనుంది. టీమిండియా 3 నెలలపాటు మూడు ఫార్మాట్లలోనూ తలపడనుంది. వెస్టిండీస్‌, ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా వంటి అగ్రశ్రేణి జట్లను భారత్ ఢీకొట్టనుంది. ఈ క్రమంలో 2025 ఏడాదిలో టీమిండియా మిగిలిన షెడ్యూల్‌పై ఓ లుక్కేద్దాం.

వెస్టిండీస్‌తో రెడ్ బాల్ సమరం..
ఆసియాకప్ ముగిసిన మూడు రోజులకే వెస్టిండీస్‌తో రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో తలపడేందుకు టీమిండియా సిద్దమైంది. అక్టోబర్ 2 నుంచి ఈ రెడ్ బాల్ సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది.

🔹వెస్టిండీస్‌తో టెస్ట్ సిరీస్ షెడ్యూల్‌
1వ టెస్ట్: అక్టోబర్ 2–6, నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్
2వ టెస్ట్: అక్టోబర్ 10–14, ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా

విండీస్ సిరీస్ ముగిసిన 5 రోజులకే భారత జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్‌లో భాగంగా ఆతిథ్య జట్టుతో టీమిండియా మూడు వన్డేలు, 5 టీ20ల్లో తలపడనుంది. ఈ వైట్‌బాల్ సిరీస్‌లు అక్టోబర్ 19 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.

టీమిండియా ఆస్ట్రేలియా టూర్ షెడ్యూల్ ఇదే..

వన్డే సిరీస్:

అక్టోబర్ 19: పెర్త్(తొలి వన్డే)

అక్టోబర్ 23: అడిలైడ్(రెండో వన్డే)

అక్టోబర్ 25: సిడ్నీ(మూడో వన్డే)

టీ20 సిరీస్:

అక్టోబర్ 29: మనుకా ఓవల్(తొలి టీ20)

నవంబర్ 2: మెల్‌బోర్న్(రెండో టీ20)

నవంబర్ 6: హోబర్ట్(మూడో టీ20)

నవంబర్ 8: గోల్డ్ కోస్ట్(నాలుగో టీ20)

నవంబర్ 10: బ్రిస్బేన్(ఐదో టీ20)

ఆ తర్వాత భారత పురుషుల జట్టు స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో రెండు టెస్టులు, మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20ల సిరీస్‌లో తలపడనుంది.

భారత్‌-దక్షిణాఫ్రికా మల్టీ ఫార్మాట్ సిరీస్ షెడ్యూల్ ఇదే..
టెస్ట్ సిరీస్:

నవంబర్ 14–18: అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం, ఢిల్లీ(తొలి టెస్టు)

నవంబర్ 22–26: బర్సపారా స్టేడియం, గౌహతి(రెండో టెస్టు)

వన్డే సిరీస్:
నవంబర్ 30: రాంచీ(తొలి వన్డే)

డిసెంబర్ 3: రాయ్‌పూర్(రెండో వన్డే)

డిసెంబర్ 6: విశాఖపట్నం(మూడో టీ20)

టీ20 సిరీస్‌:

డిసెంబర్ 9: కటక్(తొలి టీ20)

డిసెంబర్ 11: న్యూ చండీగఢ్(రెండో టీ20)

డిసెంబర్ 14: ధర్మశాల(మూడో టీ20)

డిసెంబర్ 17: లక్నో(నాలుగో టీ20)

డిసెంబర్ 19: అహ్మదాబాద్(ఐదో టీ20)

👉ఆసీస్‌, సౌతాఫ్రికాలతో టీ20 సిరీస్‌లు పొట్టి ప్రపంచకప్ సన్నాహాకాల్లో భాగంగా జరగనున్నాయి.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Bvlgari Serpenti Infinito : ఎగ్జిబిషన్‌లో మెరిసిన ఇషా అంబానీ, స్పెషల్‌ సర్‌ప్రేజ్‌!(ఫొటోలు)
photo 2

కాబోయే భార్యతో కలిసి రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

తల్లి సురేఖావాణితో కలిసి సుప్రీత దసరా సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

హిట్ కాంబో రిపీట్... శ్రీవిష్ణు కొత్త సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్‌ సమంత బ్యూటీఫుల్ లుక్స్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Default image
Video_icon

దత్తాత్రేయ 'అలయ్ బలయ్'.. సినీ రాజకీయ ప్రముఖుల సందడి (ఫొటోలు)
Hero Akshay Kumar Shared Shocking Incident About His Daughter 2
Video_icon

నా కుమార్తె న్యూడ్ ఫోటోలు పంపాలని బెదిరించారు
MBBS First Year Student Geetha Commits Suicide 3
Video_icon

నెల్లూరులో మెడికో విద్యార్థిని సూసైడ్
Ponnavolu Sudhakar Reddy Fire On Chandrababu 4
Video_icon

చంద్రబాబుపై పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి ఫైర్

Bomb Threats To CM Chandrababu And YS Jagan Residences 5
Video_icon

చంద్రబాబు, జగన్ ఇళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు!
Advertisement
 