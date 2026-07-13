 సీఎస్‌కే కోచ్‌ పదవికి స్టీఫెన్‌ ప్లెమింగ్‌ గుడ్‌ బై | Stephen Fleming Steps Down As CSK Head Coach Ends 18 Years Bond | Sakshi
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సీఎస్‌కే కోచ్‌ పదవికి స్టీఫెన్‌ ప్లెమింగ్‌ గుడ్‌ బై

Jul 13 2026 12:10 PM | Updated on Jul 13 2026 12:31 PM

Stephen Fleming Steps Down As CSK Head Coach Ends 18 Years Bond

ఐపీఎల్‌లో ఐదుసార్లు చాంపియన్‌గా నిలిచిన చెన్నై సూపర్‌కింగ్స్‌ (సీఎస్‌కే)కు ఊహించని షాక్‌ తగిలింది. ఆ జట్టు హెడ్‌ కోచ్‌ పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు స్టీఫెన్‌ ప్లెమింగ్‌ సోమవారం ప్రకటించాడు. ఈ విషయాన్ని సీఎస్‌కే యాజమాన్యం ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా అధికారికంగా ధ్రువీకరించింది. కాగా ఐపీఎల్‌ ఆరంభం నుంచి సీఎస్‌కే జట్టుతోనే కొనసాగిన ప్లెమింగ్‌ తాజాగా కోచ్‌ పదవి నుంచి తప్పుకోవడంతో 18 ఏళ్ల బంధానికి ముగింపు పడినట్లయింది.

'ఇన్నేళ్ల నా ప్రయాణంలో సీఎస్‌కేకు కోచ్‌గా పనిచేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. సీఎస్‌కే సాధించిన ప్రతీ విజయంలోనే నేను భాగస్వామ్యం కావడం పట్ల గర్వపడుతున్నాను. నేను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు అండగా నిలిచిన సీఎస్‌కే యాజమాన్యానికి, అలాగే జట్టు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాటిని అధిగమించడంలో నా వంతు కృషి చేశాను. 18 ఏళ్ల బంధానికి ముగింపు పడినప్పటికీ సీఎస్‌కే జట్టుతో ఉన్న అనుబంధం, జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. థాంక్యూ సీఎస్‌కే’ అని ప్లెమింగ్‌ భావోద్వేగంతో రాసుకొచ్చాడు.
 

స్టీఫెన్ ప్లెమింగ్ నిర్ణ‌యాన్ని అంగీక‌రిస్తూ సీఎస్‌కూ కూడా ప్ర‌తిగా ఎక్స్‌లో ఎమోష‌న్‌తో కూడిన పోస్టును పంచుకుంది. 'సీఎస్‌కేతో 18 ఏళ్ల బంధానికి స్వ‌స్తి ప‌ల‌కాల‌ని నిర్ణ‌యం తీసుకున్న స్టీఫెన్ ప్లెమింగ్ నిర్ణ‌యం బాధ క‌లిగించింది. ఐపీఎల్ ఆరంభ సీజ‌న్ నుంచి సీఎస్‌కే జ‌ట్టులో మీ ముద్ర ఎప్ప‌టికీ నిలిచిపోతుంది. జ‌ట్టు సాధించిన విజ‌యాల్లో మీరు కీల‌కంగా నిల‌వ‌డం గొప్ప విష‌యం. సుదీర్ఘ ప్ర‌యాణంలో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా త‌ట్టుకొని నిలబ‌డేలా మీరు ప్రోత్స‌హించిన విధానం అద్భుతం. మీరు నిర్మించిన వార‌స‌త్వం మాకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. థాంక్యూ స్టీఫెన్ ప్లెమింగ్' అని పేర్కొంది.
 

 

 

 

 

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