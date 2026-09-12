 ఇషాన్ గాయంపై అప్‌డేట్‌ ఇచ్చిన శ్రేయస్ | Shreyas Iyer Reveals Ishan Kishan Fate For IND vs AFG T20Is After Injury | Sakshi
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ఆఫ్ఘన్‌తో తొలి టీ20.. ఇషాన్ గాయంపై అప్‌డేట్‌ ఇచ్చిన శ్రేయస్

Sep 12 2026 7:28 PM | Updated on Sep 12 2026 7:49 PM

Shreyas Iyer Reveals Ishan Kishan Fate For IND vs AFG T20Is After Injury

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో రేపు జరుగబోయే తొలి టీ20కి ముందు టీమిండియాకు సంబంధించి కీలక అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ఈ మ్యాచ్‌కు స్టార్‌ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ అందుబాటులో ఉంటాడా లేదా అనే సందేహాలపై కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో సుదీర్ఘ ఇన్నింగ్స్‌లు (270, 80) ఆడటం వల్ల ఇషాన్ కొంత అలసటకు గురయ్యాడని, ప్రస్తుతం అతడు సౌకర్యంగానే ఉన్నాడని ఆయన చెప్పాడు. ఇషాన్‌ దులీప్‌ ట్రోఫీ ఫైనల్‌ తర్వాత నెట్స్‌లో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ స్వల్ప గాయానికి గురయ్యాడు. దీంతో అతడు తాజాగా జరిగిన ప్రాక్టీస్ సెషన్‌కు కూడా దూరంగా ఉన్నాడు.

ఇషాన్ ఆడకపోతే సంజూకు అవకాశం?
ఒకవేళ ఇషాన్ కిషన్ పూర్తిగా కోలుకోకపోతే తొలి టీ20లో అతడికి విశ్రాంతి ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. అదే జరిగితే సంజూ శాంసన్‌ను తుది జట్టులోకి తీసుకోవచ్చు.

ఇషాన్‌ స్థానంలో ఒకవేళ ఆల్‌రౌండర్‌ను తీసుకోవాలని భావిస్తే, వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్ ఇద్దరికీ తుది జట్టులో చోటు దక్కే అవకాశం ఉంది.

కాగా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ జట్టు మూడు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ కోసం భారత్‌లో పర్యటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌లోని తొలి టీ20 రేపు ఢిల్లీలోని అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌ రాత్రి 7 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. 

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