ఢిల్లీ ప్రీమియర్ లీగ్ (DPL) 2026లో యువ క్రికెటర్ల మధ్య పోటీ రోజురోజుకూ ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. ఐపీఎల్లో ఇప్పటికే సత్తా చాటిన ప్రియాన్ష్ ఆర్య, దిగ్వేశ్ రాఠీ మధ్య తాజాగా జరిగిన పోరు చర్చనీయాంశమైంది.
ఔటర్ ఢిల్లీ వారియర్స్, పురానీ ఢిల్లీ-6 మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్య ఆరంభంలో దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఫాస్ట్ బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కొన్న అతడు కేవలం 20 బంతుల్లోనే 30 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్ ఉన్నాయి.
అయితే దిగ్వేశ్ రాఠీ బౌలింగ్కు రావడంతో పరిస్థితి మారిపోయింది. రాఠీ వేసిన బంతిని ఆర్య లాంగ్-ఆన్ దిశగా షాట్ ఆడే ప్రయత్నంలో ఔటయ్యాడు. ఆర్య వికెట్ పడగొట్టిన వెంటనే రాఠీ తనదైన శైలిలో ‘నోట్బుక్ సెలబ్రేషన్’ చేసుకున్నాడు.
ఐపీఎల్లోనూ రాఠీ ఇదే తరహా సెలబ్రేషన్తో వార్తల్లో నిలిచాడు. ఇప్పుడు DPLలో ఆర్య వికెట్ తర్వాత మరోసారి నోట్బుక్ తీసినట్లు సంబరాలు చేసుకోవడం అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఆర్య vs సూర్యవంశీ
ఇటీవల ప్రియాన్ష్ ఆర్య వైభవ్ సూర్యవంశీ కంటే తాను మెరుగైన సిక్స్ హిట్టర్ అని చెప్పుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది.
ఇద్దరూ 2025 సీజన్ నుంచి ఐపీఎల్లో ఆడుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆర్య 30 ఇన్నింగ్స్ల్లో 839 పరుగులు, 191.99 స్ట్రైక్రేట్తో సాధించాడు. సూర్యవంశీ 23 ఇన్నింగ్స్ల్లోనే 1,028 పరుగులు, 228.95 స్ట్రైక్రేట్తో దూసుకెళ్తున్నాడు.
సిక్సర్ల విషయంలోనూ సూర్యవంశీదే పైచేయి. ఆర్య తన ఐపీఎల్ కెరీర్లో 57 సిక్సర్లు కొట్టగా, సూర్యవంశీ ఇప్పటికే 100 సిక్సర్ల మార్క్కు చేరువయ్యాడు.
DPLలో ఆర్యకు ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు లేవు
ఔటర్ ఢిల్లీ వారియర్స్ తరఫున ఆడుతున్న ఆర్యకు DPL 2026లో ఇప్పటివరకు పెద్దగా కలిసిరాలేదు. ఏడు ఇన్నింగ్స్ల్లో కేవలం 133 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. అతడి స్ట్రైక్ రేట్ కూడా 156.47గానే ఉంది.
ఆరంభాల్లో దూకుడుగా ఆడుతున్నప్పటికీ భారీ స్కోర్లుగా మార్చడంలో ఆర్య విఫలమవుతున్నాడు. పురానీ ఢిల్లీ-6పై 19 బంతుల్లో చేసిన 46 పరుగులే ఈ సీజన్లో అతడి అత్యుత్తమం.