 బలూచ్‌లో రక్తపాతం: 8 రోజుల్లో 26 మంది పాక్ సైనికులు హతం! | BLA Claims 26 Pakistani Personnel Killed in Balochistan Attacks | Sakshi
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బలూచ్‌లో రక్తపాతం: 8 రోజుల్లో 26 మంది పాక్ సైనికులు హతం!

Aug 17 2026 11:16 AM | Updated on Aug 17 2026 11:21 AM

BLA Claims 26 Pakistani Personnel Killed in Balochistan Attacks

క్వెట్టా: బలూచిస్థాన్‌లో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. గత ఎనిమిది రోజుల్లో బలూచ్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (బీఎల్‌ఏ) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 22 దాడులకు పాల్పడినట్లు ప్రకటించింది. ఈ దాడుల్లో పాకిస్థాన్ సైనిక సిబ్బంది, పోలీసులు, కాన్వాయ్‌లు, ప్రభుత్వ అనుకూల సాయుధ బృందాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ వరుస దాడుల్లో పాకిస్థాన్ సైన్యానికి చెందిన సుమారు 26 మంది జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, పలువురు గాయపడ్డారని బీఎల్‌ఏ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అలాగే ఒక సభ్యుడిని సజీవంగా అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపాయి.

భద్రతా శిబిరాలు, వంతెనలు, వాణిజ్య వాహనాలను టార్గెట్ చేస్తూ ఈ దాడులు జరిగాయని, ఆర్థిక దిగ్బంధంలో భాగంగానే ఈ చర్యలు చేపట్టామని బీఎల్‌ఏ తెలిపింది. ఆగస్టు 9న చాగాయ్ ప్రాంతంలో నోక్ చాహ్ సమీపంలో వాణిజ్య వాహనాలను ఆపి తనిఖీ చేయడం ద్వారా దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆగస్టు 10న ఖారన్ హైవేపై జోమి వద్ద పోలీసులను తాత్కాలికంగా నిర్బంధించి, పేలుడు పదార్థాలతో పోలీస్ పోస్టును ధ్వంసం చేశారు. ఆగస్టు 11న బులేదాలోని సురాప్‌లో ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం ఆధారంగా సాయుధ బృందపు స్థావరంపై దాడి జరగగా, దాని నాయకుడు హతమయ్యాడు.

అదేవిధంగా కలత్‌లోని రోడెన్‌జోలో సైనిక కాన్వాయ్‌పై ఐఈడీ (ఐఈడీ) దాడిలో 17 మంది జవాన్లు మరణించినట్లు బీఎల్‌ఏ వెల్లడించింది. ఆగస్టు 13న పంజ్‌గుర్‌లో పోలీస్ లైన్‌పై గ్రెనేడ్ దాడి జరగగా, ఆగస్టు 14న టుర్బత్‌లో రిమోట్ కంట్రోల్ ఐఈడీ ద్వారా సైనిక కాన్వాయ్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు సైనికులు మరణించగా, నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆగస్టు 15న సారాబ్ ప్రాంతంలో రెండు సైనిక పోస్టులను, ఒక వంతెనను పేల్చివేసినట్లు బీఎల్‌ఏ ప్రకటించింది.

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