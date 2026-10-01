విదేశాల్లో యూపీఐ పనిచేస్తుందా? ఈ ఘటనే ఉదాహరణ

సింగపూర్లో ప్రయాణిస్తున్న ఓ భారతీయుడికి విమానాశ్రయంలో యూపీఐ ద్వారా చెల్లించేందుకు చేసిన ప్రయత్నం విఫలమైంది. సింగపూర్ చాంగీ విమానాశ్రయంలోని ‘ది కోకో ట్రీజ్’లో గూగుల్ పే ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసినా చెల్లింపు పూర్తికాలేదు. ఈ ఘటన యూపీఐ విదేశాల్లో వినియోగానికి సంబంధించిన అనుభవాలపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చకు దారితీసింది.
ఎక్స్ వినియోగదారు నిఖిల్ జార్జ్ ఈ ఘటనకు సంబంధించిన స్క్రీన్ రికార్డింగ్ను సామాజిక మాధ్యమంలో పంచుకున్నారు. క్యూఆర్ కోడ్ను గూగుల్ పేతో స్కాన్ చేసిన తర్వాత లావాదేవీ పూర్తికాలేదు. “మారకపు విలువను పొందలేకపోయాం. మరోసారి స్కాన్ చేయండి” అనే సందేశం కనిపించింది. అంటే మారకపు విలువను పొందలేకపోయామని, మరోసారి స్కాన్ చేయాలని యాప్ సూచించింది.
చెల్లింపు ప్రయత్నానికి ముందే అక్కడి నగదు కౌంటర్ సిబ్బంది తనను హెచ్చరించినట్లు జార్జ్ తెలిపారు. అక్కడ యూపీఐ చెల్లింపులు “దాదాపు ఎప్పుడూ పనిచేయవు” అని సిబ్బంది చెప్పినప్పటికీ తాను ప్రయత్నించినట్లు ఆయన వివరించారు. చివరకు చెల్లింపు విఫలమైంది.
“యూపీఐ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోందంటూ ఎన్నో వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, విదేశాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో దాని విశ్వసనీయతకు ఇంకా చాలా దూరం వెళ్లాల్సి ఉంది. మీ కార్డులను దగ్గర ఉంచుకోండి” అని జార్జ్ రాశారు.
నెటిజన్ల స్పందన
ఈ పోస్టుపై పలువురు తమ విదేశీ డిజిటల్ చెల్లింపుల అనుభవాలను పంచుకున్నారు. కొందరు విదేశాల్లో భారతీయ కార్డులతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నట్లు తెలిపారు. శ్రీలంకలో పలు ప్రాంతాల్లో తమ యూపీఐ చెల్లింపులు విఫలమయ్యాయని మరో యూజర్ పేర్కొన్నారు. అయితే కొన్ని విదేశీ వ్యాపార సంస్థల్లో యూపీఐ సజావుగా పనిచేస్తోందని మరికొందరు చెప్పారు.
సింగపూర్లోని ముస్తఫాలో తాను తరచుగా యూపీఐ ఉపయోగిస్తానని ఓ వినియోగదారు తెలిపారు. అక్కడ యూపీఐ చెల్లింపులపై 10 శాతం తగ్గింపు లభిస్తుందని, కార్డు చెల్లింపులపై విదేశీ మారకపు అదనపు రుసుముతో పోలిస్తే అది ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటన విదేశీ ప్రయాణాల్లో యూపీఐ అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ప్రతి వ్యాపార సంస్థ వద్ద చెల్లింపు ఒకే విధంగా పనిచేస్తుందని భావించకుండా ప్రత్యామ్నాయ చెల్లింపు మార్గాలను కూడా సిద్ధంగా ఉంచుకోవాల్సిన అవసరాన్ని చూపించింది.
Tried paying with UPI at The Cocoa Trees in Changi Airport today. The cashier warned me upfront that it almost never works, but I insisted on trying. Scanned the QR using GPay and it just stalled and threw: "Could not get conversion rate. Try scanning again." Despite all the headlines about UPI going global, ground-level reliability abroad still has a long way to go. Keep your cards handy.
— nikhil george (@nikhilgeorge) September 27, 2026