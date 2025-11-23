 భారీ స్కోర్‌ దిశగా సౌతాఫ్రికా.. | Muthusamy and Kyle Verreynne play out first session unbeaten; SA 316/6 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

IND vs SA 2nd Test: శ్రమిస్తున్న భారత బౌలర్లు.. భారీ స్కోర్‌ దిశగా సౌతాఫ్రికా

Nov 23 2025 11:10 AM | Updated on Nov 23 2025 11:26 AM

Muthusamy and Kyle Verreynne play out first session unbeaten; SA 316/6

గువ‌హ‌టి వేదిక‌గా టీమిండియాతో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో సౌతాఫ్రికా అధిప‌త్యం కొన‌సాగుతోంది. 247/6  ఓవ‌ర్ నైట్ స్కోర్‌తో రెండో రోజు ఆట‌ను ప్రారంభించిన ద‌క్షిణాఫ్రికా.. భారీ స్కోర్ దిశ‌గా దూసుకుపోతుంది.

రెండో రోజు టీ బ్రేక్‌ సమయానికి సౌతాఫ్రికా 6 వికెట్ల నష్టానికి 316 పరుగులు చేసింది. సెనూరన్‌ ముత్తుసామి (56 బ్యాటింగ్‌), కైల్‌ వెరీన్‌ (38 బ్యాటింగ్) త‌మ వికెట్ కోల్పోకుండా ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. 

వీలు చిక్కిన‌ప్ప‌డుల్లా బంతిని బౌండ‌రీకి త‌ర‌లిస్తున్నారు. వీరిద్ద‌రూ ఏడో వికెట్‌కు 70 ప‌రుగుల అజేయ భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పారు. ఈ భాగ‌స్వామ్యాన్ని బ్రేక్ చేసేందుకు భార‌త బౌల‌ర్లు తీవ్రంగా శ్ర‌మిస్తున్నారు. కెప్టెన్ రిష‌బ్ పంత్ ఎంత‌మంది బౌల‌ర్ల‌ను మారుస్తున్నా ఫ‌లితం మాత్రం ద‌క్క‌డం లేదు. తొలి సెషన్‌లో భారత్‌ ఒక్క వికెట్‌ కూడా సాధించలేకపోయింది.

తొలి రోజు ఆట మొద‌టి సెష‌న్‌లో కూడా స‌ఫారీ బ్యాట‌ర్లు పై చేయి సాధించారు. కానీ సెకెండ్ సెష‌న్‌లో భారత స్పిన్న‌ర్లు క‌మ్ బ్యాక్ ఇవ్వ‌డంతో  6 వికెట్లు నేల కూలాయి. ఇప్పుడు రెండో రోజు కూడా అదే ఫ‌లితం పునరావృతం అవుతుందో లేదో వేచి చూడాలి.
చదవండి: SA vs IND: పంత్‌, రోహిత్ కాదు.. టీమిండియా కెప్టెన్‌గా స్టార్ ప్లేయర్‌!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : నయన మనోహరంగా జానపద కళా ప్రదర్శనలు (ఫొటోలు)
photo 2

మంధాన పెళ్లి షురూ.. సంగీత్‌లో వరల్డ్ కప్ స్టార్స్ డాన్స్ (ఫోటోలు)
photo 3

విశాఖలో గ్రాండ్‌గా ‘ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా’ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘ది సర్జ్‌ ఈక్వెస్ట్రియన్‌ లీగ్‌’ ముగింపు వేడుకలో వైఎస్‌ జగన్, కేటీఆర్‌ (ఫొటోలు)

photo 5

ప్రీమియర్ నైట్.. అందంగా ముస్తాబైన రాశీ ఖన్నా (ఫొటోలు)

Video

View all
Over 315 Students And Teachers Feared Kidnapped In Nigeria 1
Video_icon

300 మందికి పైగా స్కూల్ విద్యార్థులు కిడ్నాప్..
MM Keeravani Drops Big Update On Varanasi Music 2
Video_icon

వారణాసి బీట్స్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన కీరవాణి
Ding Dong 2 O Political Satires Comic Show 22 November 2025 3
Video_icon

ఒచ్చిండయ్యా సైంటిస్ట్
DK Shivakumar Warning To Congress High Command On CM Post 4
Video_icon

సీఎం పదవి ఇవ్వకపోతే.. DK వార్నింగ్
Kerala Govt Alert To Sabarimala Ayyappa Devotees On Brain Fever 5
Video_icon

అయ్యప్ప భక్తులకు హెచ్చరిక.. కేరళలో బ్రెయిన్ ఫీవర్ అలర్ట్
Advertisement
 