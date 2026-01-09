 రెడ్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ | The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రెడ్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్

Jan 9 2026 11:42 AM | Updated on Jan 9 2026 11:47 AM

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos1
1/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos2
2/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos3
3/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos4
4/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos5
5/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos6
6/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos7
7/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos8
8/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos9
9/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos10
10/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos11
11/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos12
12/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos13
13/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos14
14/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos15
15/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos16
16/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos17
17/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos18
18/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos19
19/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos20
20/21

The Raja Saab Movie : Actress Nidhhi Agerwal HD Photos21
21/21

# Tag
The Raja Saab Movie Actress Gallery Nidhhi Agerwal Tollywood photo gallery viral photos Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రెడ్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్
photo 2

నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడలో ఘనంగా మహిళా ఫెస్ట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‌లో రాజాసాబ్.. డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫోటోలు చూశారా?
photo 5

జూబ్లీహిల్స్‌లో ‍సందడి చేసిన సినీ నటి నివేదా పేతురాజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Goods Train Divides In Anantapur After Coupling Breaks 1
Video_icon

తెగిన బోగీల లింక్.. 2 కిలోమీటర్లు అట్లనే..!
Protest In Vijayawada Against Medical Colleges Privatization 2
Video_icon

Watch Live: విజయవాడలో నిరసన దీక్ష
Jada Sravan Kumar Slams Nara Lokesh Pawa Kalyan And Chandrababu 3
Video_icon

జగన్ పేరు వింటే మూడు సార్లు బాత్రూం కి వెళ్లే మీరు..
TDP Attack On YSRCP ZPTC In Anantapur 4
Video_icon

దాడి చేసిన వారిని వదిలేసి గాయపడ్డ వారిపై కేసులు
KSR Live Show ABN News Against TV5 BR Naidu 5
Video_icon

TTD దూకుడుకు బ్రేక్.. TV5 నాయుడికి దెబ్బేసిన ABN
Advertisement