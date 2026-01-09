 498 ఏ, పొరిగింటి మహిళకు షాక్‌ : ఇలా కూడా కేసు పెట్టొచ్చా? | Can neighbour be prosecuted for under IPC 498A check what Karnataka HC said | Sakshi
498 ఏ, పొరిగింటి మహిళకు షాక్‌ : ఇలా కూడా కేసు పెట్టొచ్చా?

Jan 9 2026 5:43 PM | Updated on Jan 9 2026 5:50 PM

Can neighbour be prosecuted for under IPC 498A check what Karnataka HC said

గృహహింస,  వరకట్న వేధింపులకు గురవుతున్న మహిళలకు  చట్టం కల్పించిన రక్షణ సెక్షన్ 498A.  వివాహిత స్త్రీ పట్ల భర్త లేదా అతని బంధువులు చేసే క్రూరత్వం, వేధింపులను  ఎదుర్కోవచ్చు. వివాహంబంధంలో అత్తింటి వారినుంచి  తనకెదురైన ఇబ్బందులు, బాధలనుంచి విముక్తి  పొందేందుకు చట్టాన్ని ఆశ్రయించవచ్చు. అయితే ఈ  కేసులో పొరిగింటివారి మీద కూడా కేసు నమోదు చేయవచ్చా? వారికి కూడా  నిందితులుగా పేర్కొనవచ్చా?   చట్టం ఏ చెబుతోంది?  దీనిపై   కర్ణాటక హైకోర్టు ఏం చెప్పింది?

 

సెక్షన్ భారత శిక్షాస్మృతి (IPC) లోని సెక్షన్ 498A  ప్రత్యేకంగా భర్త లేదా అతని బంధువులపై కేసు నమోదు చేయవచ్చు. ఎవరైనా, ఒక స్త్రీ  భర్త లేదా భర్త బంధువు అయి ఉండి, ఆ వివాహితను క్రూరంగా హించినట్టు రుజువైతే వారికి   మూడేళ్ల  వరకు  జైలు శిక్ష, జరిమానాకు కూడా విధించే అవకాశం  ఉంది.

అయితే ఒక కేసులో  తన పొరిగింటి మహిళను విచారించాలని ఒక ఫిర్యాదు దారు కోరింది.   ఈ కేసులో ఫిర్యాదు దారైన మహిళకు 2006లో జరిగిన వివాహం  అయింది. వైవాహిక కలహాలు తలెత్తడంతో భర్తపై కేసు  నమోదు చేసింది.  హింసకు పాల్పడుతున్నాడంటూ తన  భర్తపై ఫిర్యాదు చేసిన  బాధితురాలు, తన   పొరిగింటి మహళ తన భర్తను రెచ్చగొట్టిందని ఆరోపించింది. దర్యాప్తు సమయంలో, పోలీసులు భర్తపైనే కాకుండా, పొరుగువారిపై కూడా  ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ కేసుకు సంబంధించిన చార్జ్‌షీట్‌లో ఐపీసీలోని సెక్షన్లు 498A, 504, 506 మరియు 323 కింద కేసులు నమోదు చేయడంతో, ఆమె  హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. 

పిటిషనర్ తరపున హాజరైన న్యాయవాది చందన్ కె వాదిస్తూ, ఆమెకు ఇతర నిందితుల కుటుంబంతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని, అనవసరంగా ఈ వివాదంలోకి లాగారన్నారు. భర్తను రెచ్చగొట్టిందనేది మాత్రమే ఆమెపై మోపిన ఏకైక ఆరోపణ అని, వ్యక్తిగత కక్షతో, ఆమెను నిందితురాలిగా చేర్చారని, ఈ కేసునుంచి ఆమెనుతొలగించాలని వాదించారు.

ప్రాసిక్యూషన్ ఈ పిటిషన్‌ను వ్యతిరేకించింది. న్యాయవాది కె నాగేశ్వరప్ప వాదిస్తూ, పొరుగున ఉన్న మహిళ భర్త ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిందని , "భర్త  అన్ని ప్రవర్తనలకు ఆమెనే కారణం" అని పేర్కొన్నారు. కాబట్టి ఆమె విచారణను ఎదుర్కొని, చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియ ద్వారా తన నిర్దోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవాలని ఆయన వాదించారు.

అయితే రికార్డులో ఉన్న సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించిన తర్వాత, సెక్షన్ 498A కింద ఆమెను నిందితురాలిగా చేర్చడానికి తగిన కారణాలు ఏవీ లేవని కోర్టు గుర్తించింది. దీనిపై జస్టిస్ నాగప్రసన్న తీర్పునిస్తూ పిటిషనర్ పేరు కేవలం ప్రేరేపణ ఆరోపణల సందర్భంలో మాత్రమే వెలుగులోకి వచ్చిందని, కానీ  ఆమె చట్టంలోని నిబంధన ప్రకారం కుటుంబం అనే నిర్వచనంలోకి  రారని పేర్కొన్నారు. ఈ కేవలం ఆరోపణ తప్ప, చట్టం ప్రకారం క్రూరత్వానికి పాల్పడిన చర్యలలో ఆమె ప్రమేయం రాదని చెప్పారు. భర్త ,భార్య లేదా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఐపిసి సెక్షన్ 498A కింద నేరాలకు సంబంధించిన విచారణలో ఒక అపరిచితురాలిని చేర్చలేరని ఆ ఉత్తర్వు నొక్కి చెప్పింది. అంతేకాదు ఈ కేసులో పొరిగింటి మహిళపై కేసును కొనసాగించడానికి అనుమతించడం, న్యాయ ప్రక్రియను దుర్వినియోగం చేయడమే అవుతుందని కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. భర్త కుటుంబంలో భాగం కాని వ్యక్తి ఈ నిబంధన పరిధిలోకి రాదని, అందువల్ల,  ఆమె విచారణను ఎదుర్కోవలసిన అవసరం లేదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

ఇదీ దచవండి: అమ్మానాన్నల్ని ఫస్ట్‌​ ఫ్లైట్‌ ఎక్కిస్తే.. ఆ కిక్కే వేరప్పా!

అలాగే సెక్షన్ 498A ప్రయోజనం కోసం బంధువులుగా పరిగణించలేమని స్పష్టం చేసిన రమేష్ కన్నోజియా మరియు మరొకరు వర్సెస్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం ,మరొకరి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కూడా హైకోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుంది.

ఇదీ  చదవండి: టీనేజ్‌ లవర్స్‌ : 40 ఏళ్లకు 60లలో మళ్లీ పెళ్లి

