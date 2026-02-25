 ఆంటీ ఫోన్‌ నంబర్‌ ఇవ్వకపోతే అంకుల్‌ని చంపేస్తా..! | karnataka Woman Incident | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆంటీ ఫోన్‌ నంబర్‌ ఇవ్వకపోతే అంకుల్‌ని చంపేస్తా..!

Feb 25 2026 9:52 AM | Updated on Feb 25 2026 9:59 AM

karnataka Woman Incident

మైసూరు(కర్ణాటక): ఫోన్‌ నంబర్‌ ఇవ్వకపోతే చంపేస్తాను అని గృహిణిని వేధించిన రోమియోపై విజయ నగర్‌ పోలీసులు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేశారు. వివరాలు.. విజయ నగర్‌లోని యోగ నరసింహ ఆలయం సమీపంలో ఓ గృహిణి నివసిస్తోంది. ఆమె ఇంటి పక్కలో నివసిస్తున్న హింకల్‌ నివాసి దేవరాజు.. తరచుగా గృహిణితో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించేవాడు. ఇటీవల రోడ్డుపై వెళ్తున్న గృహిణిని అడ్డగించిన దేవరాజు.. మొబైల్‌ ఇవ్వాలని బెదిరించాడు. నంబర్‌ ఇవ్వకపోతే నీ భర్తను చంపేస్తాను అని వేధించాడు. దీంతో విసిగిపోయిన ఆమె విజయ నగర పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో దేవరాజుపై ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైఎస్‌ జగన్‌ పులివెందుల పర్యటన (ఫోటోలు)
photo 2

బీచ్ ఒడ్డున అలా సరదాగా సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)
photo 3

నాని స్టైల్లోనే అతడికి బర్త్‌డే విషెస్ చెప్పిన అక్క (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ఒకప్పటి హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

అమెరికాలో విరుచుకుపడుతున్న మంచు తుపాను (ఫొటోలు)

Video

View all
Karnataka Police Caught Adulterated Milk In Kuppam 1
Video_icon

కుప్పంలో కల్తీ పాలు.. పట్టుకున్న కర్ణాటక పోలీసులు
Bhumana Counter To CM Chandrababu Comments On His Daughter Wedding 2
Video_icon

నా కూతురు పెళ్లి హిందూ సంప్రదాయంలో జరిగింది.. దానికి సాక్ష్యం మీ బావ బాలకృష్ణ
Garam Garam Rajesh Funny Skit On Wedding Canceled Because Dog Barked 3
Video_icon

కుక్క అరిచిందని పెళ్లి క్యాన్సిల్
Perni Nani Exposed On Pawan Kalyans Cheap Political Strategies 4
Video_icon

రాజకీయాల కోసం నీ భార్యకు గుండు కొట్టించావ్.. నువ్వు ఒక్కసారైనా గుండు కొట్టించుకున్నావా ?
IPS Sunil Nayak Shocking Tweet On Raghurama Krishnam Raju 5
Video_icon

జగన్ పేరు చెబితే వదిలేస్తాం.. రఘురామ బ్లాక్ మెయిల్ బయటపెట్టిన IPS
Advertisement
 