నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు)

మూసాపేట : బి ఫిట్, బి వెల్ అని నటి డింపుల్ హయతీ అన్నారు. మరి కొన్ని రోజుల్లో విడుదల కాను భర్త మహాశకులకు విజ్ఞప్తి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
నగరంలో ప్రముఖ హీరోయిన్ డింపుల్ హయతీ గురువారం సందడి చేశారు. కూకట్పల్లిలోని వై జంక్షన్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఓ వెల్ నెస్ సెంటర్ను ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ కారోలిన్ ప్రభారెడ్డి, డాక్టర్ రామ్ గౌతమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
