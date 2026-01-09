 నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు) | Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally | Sakshi
నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు)

Jan 9 2026 10:48 AM | Updated on Jan 9 2026 10:56 AM

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally1
1/20

మూసాపేట : బి ఫిట్, బి వెల్‌ అని నటి డింపుల్‌ హయతీ అన్నారు. మరి కొన్ని రోజుల్లో విడుదల కాను భర్త మహాశకులకు విజ్ఞప్తి సినిమా బ్లాక్‌ బస్టర్‌ అవుతుందని ఆమె ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally2
2/20

నగరంలో ప్రముఖ హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ గురువారం సందడి చేశారు. కూకట్‌పల్లిలోని వై జంక్షన్‌లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఓ వెల్‌ నెస్‌ సెంటర్‌ను ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్‌ కారోలిన్‌ ప్రభారెడ్డి, డాక్టర్‌ రామ్‌ గౌతమ్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally3
3/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally4
4/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally5
5/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally6
6/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally7
7/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally8
8/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally9
9/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally10
10/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally11
11/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally12
12/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally13
13/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally14
14/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally15
15/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally16
16/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally17
17/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally18
18/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally19
19/20

Tollywood Actress Dimple Hayathi At Kukatpally20
20/20

# Tag
Tollywood Actress Gallery Dimple Hayathi kukatpally photo gallery
