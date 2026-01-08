 పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు | Gold and Silver rates on January 8th 2026 in Telugu states | Sakshi
గుడ్‌ న్యూస్‌.. పడిపోయిన బంగారం, వెండి ధరలు

Jan 8 2026 11:05 AM | Updated on Jan 8 2026 11:45 AM

Gold and Silver rates on January 8th 2026 in Telugu states

దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు పడిపోయాయి. గంటల వ్యవధిలో మరింత దిగివచ్చాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు మదుపరులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బుధవారంతో పోలిస్తే గురువారం బంగారం ధరలు (Today Gold Price) కాస్త తగ్గాయి. వెండి ధరలు గణనీయంగా క్షీణించాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు (Today Silver Price) ఎలా ఉన్నాయో కింద చూద్దాం..

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)


 

