 ఐటీ కొత్త రూల్‌: ఇంటి ఓనర్‌తో సంబంధం చెప్పాలి | Tenant House Owner Relationship Must Be Disclosed in New Income Tax Forms | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐటీ కొత్త రూల్‌: ఇంటి ఓనర్‌తో సంబంధం చెప్పాలి

Feb 26 2026 3:17 PM | Updated on Feb 26 2026 3:30 PM

Tenant House Owner Relationship Must Be Disclosed in New Income Tax Forms

ఆదాయపన్ను ముసాయిదా పత్రాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఇంటి అద్దెపై పన్ను మినహాయింపును క్లెయిమ్‌ చేసుకునే వారు ఇకపై ఇంటి యజమానితో చేసుకున్న ఒప్పంద రుజువును చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి కొత్త ఆదాయపన్ను చట్టం అమల్లోకి రానుండడం గమనార్హం. దీంతో ముసాయిదా పత్రాలు, నిబంధనలపై భాగస్వాములకు ఆదాయపన్ను శాఖ పంపిణీ చేసింది.  వేతన జీవులు హెచ్‌ఆర్‌ఏ క్లెయిమ్‌ను చేసుకునే విషయంలో యాజమాన్యానికి ధ్రువీకరణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

ఇకపై ఫారమ్‌ 124లో ప్రాపర్టీ యజమానితో ఉన్న సంబంధాన్ని (అసెసీ/పన్ను చెల్లింపుదారు/దాఖలుదారు) వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. కల్పిత, పెంచి చూపించే అద్దె మొత్తాలకు ఈ నిబంధన చెక్‌ పెడుతుందని పన్ను నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. విదేశీ ఆదాయంపై పన్ను జమ క్లెయిమ్‌లకు సంబంధించి ఆడిటర్లు, కంపెనీలపై బాధ్యతను పెంచడం కూడా కొత్త పత్రాల్లో భాగంగా ఉంది. భారత్‌కు వెలుపల ఏదైనా ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఆదాయంపై ఫారీన్‌ ట్యాక్స్‌ విత్‌హోల్డింగ్‌ సర్టిఫికెట్లను అకౌంటెంట్లు స్వతంత్రంగా నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుంది. చెల్లింపుల రుజువులు, కరెన్సీ మారకం లావాదేవీలు, పన్ను అర్హత నిబంధనలను, పన్ను చెల్లింపుదారు నివాస హోదాలను సైతం ధ్రువీకరించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నెల్లూరులో జనసందోహం.. కొత్త జంటకు వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు (ఫొటోలు)
photo 2

అర్జున్‌ టెండుల్కర్ పెళ్లి వేడుకలు.. అంబానీ కుటుంబం ప్రీ వెడ్డింగ్‌ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

ముంబైలో నా వారం ఇలా గడిచింది.. మృణాల్ లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 4

#Virosh : పెళ్ళి సందడి.. ట్రెండింగ్‌లో రష్మిక మందన్న (ఫొటోలు)
photo 5

’విష్ణు విన్యాసం‘ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Attends Wedding of Konduru Ajay Reddy Son 1
Video_icon

Nellore: కొత్త జంటకు వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు
Supreme Court Takes Serious View of Objectionable Class 8 Textbook Chapter 2
Video_icon

న్యాయవ్యవస్థపై అభ్యంతరకర పాఠంపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్
Botsa Satyanarayana vs TDP Ministers in AP Council 3
Video_icon

లడ్డూపై చర్చ జరుపుతామని మాట మార్చిన ప్రభుత్వం
POCSO Act on Avimukteshwaranand Saraswati in Jyotir Math Ashram 4
Video_icon

చిన్నారులను లైంగికంగా.. UPలో బయటపడ్డ ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ తరహా ఘటన
NHRC serious on Pulivendula DSP Murali Nayak and CI NV Ramana over YSRCP Leaders Issue 5
Video_icon

YSRCP నేతలపై థర్డ్ డిగ్రీ పులివెందుల DSP, CIకు బిగ్ షాక్
Advertisement
 