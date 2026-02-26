 సెమీకండక్టర్లకు దశాబ్దాలపాటు మద్దతు | IESA Vision Summit 2026 Amitesh Sinha semiconductor push long term commitment | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సెమీకండక్టర్లకు దశాబ్దాలపాటు మద్దతు

Feb 26 2026 11:09 AM | Updated on Feb 26 2026 11:14 AM

IESA Vision Summit 2026 Amitesh Sinha semiconductor push long term commitment

సంపన్న దేశాల తరహాలోనే వచ్చే 20–25 ఏళ్ల పాటు సెమీకండక్టర్ల వ్యవస్థకు మద్దతునిచ్చేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని కేంద్ర ఎల్రక్టానిక్స్, ఐటీ శాఖ (మెయిటీ) అదనపు కార్యదర్శి అమితేష్‌ సిన్హా తెలిపారు. చిప్‌ల తయారీ యూనిట్లలోని వెండార్లకు సింగిల్‌ విండో క్లియరెన్స్‌ సౌలభ్యం కోసం త్వరలో పోర్టల్‌ ప్రారంభించనున్నట్లు చెప్పారు.

‘పరిశ్రమకు కావాల్సిన మద్దతు గురించి ప్రభుత్వానికి అవగాహన ఉంది. ఇదేదో కొన్నేళ్ల వ్యవహారం కాదు.. కనీసం 20–25 ఏళ్ల పాటు అవసరమవుతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత అధునాతన సెమీకండక్టర్‌ వ్యవస్థలు ఉన్న దేశాల్లో రెండు నుంచి అయిదు దశాబ్దాల పాటు ప్రభుత్వాలు వాటికి మద్దతునిచ్చాయి. ఇది టీ20 కాదు. మారథాన్‌లాంటిది. మేము దీని కోసం సర్వసన్నద్ధంగా ఉన్నాం’ అని ఐఈఎస్‌ఏ విజన్‌ సదస్సు 2026లో వర్చువల్‌గా పాల్గొన్న సందర్భంగా ఆయన ఈ విషయాలు తెలిపారు. 

వచ్చే నెలలో ఇండియా సెమీకండక్టర్‌ మిషన్‌ (ఐఎస్‌ఎం) 1.0 కింద మరికొన్ని సెమీకండక్టర్‌ ప్రాజెక్టులు ఖరారయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆ తర్వాత ఐఎస్‌ఎం 2.0ని ఆవిష్కరించనున్నట్లు సిన్హా పేర్కొన్నారు.

ఇదీ చదవండి: వినియోగంలో లేని పీఎఫ్‌ ఖాతాల్లో డిపాజిట్ల రిఫండ్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబైలో నా వారం ఇలా గడిచింది.. మృణాల్ లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

#Virosh : పెళ్ళి సందడి..ట్రెండింగ్ లో రష్మికా మండన్న (ఫొటోలు)
photo 3

’విష్ణు విన్యాసం‘ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియురాలితో బిగ్‌బాస్ షణ్ముఖ్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి బంధువుల పెళ్లిలో మెరిసిన అల్లు స్నేహారెడ్డి (ఫోటోలు)

Video

View all
Actress Shivani Nagaram Gives Clarity On Tirumala Darshan Controversy 1
Video_icon

అసలేం జరిగిందంటే? తిరుమల వివాదంపై క్లారిటీ
YS Jagan Mohan Reddy Nellore District Tour 2
Video_icon

నెల్లూరు జిల్లా పర్యటనకు YS జగన్
15 Hospitalised In Rajahmundry Adulterated Milk Case 3
Video_icon

ల్యాబ్ రిపోర్టు లేకుండానే యాంటీడోట్?

YSRCP Alla Ramakrishna Reddy Strong Counter To Chandrababu And Pawan 4
Video_icon

నా దగ్గర అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి.. ఎవరూ తప్పించుకోలేరు..
Rayadurgam CI Venkanna About YouTuber Komali Suicide Case 5
Video_icon

యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్య కేసులో కొత్త మలుపు
Advertisement
 