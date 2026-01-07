 ఆ డైరెక్టర్‌ భార్యను కొడితే కోమాలోకి వెళ్లింది: పూనమ్‌ కౌర్‌ | Poonam Kaur Shocking Allegations On Tollywood Director | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హీరోయిన్‌ కోసం ఆ డైరెక్టర్‌ భార్యను కొడితే.. కోమాలోకి వెళ్లింది: పూనమ్‌ కౌర్‌

Jan 7 2026 1:58 PM | Updated on Jan 7 2026 2:00 PM

Poonam Kaur Shocking Allegations On Tollywood Director

టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ పూనమ్‌ కౌర్‌ సినిమాల కంటే ఎక్కువ సోషల్‌ మీడియా ద్వారానే ఎక్కువ ఫేమస్‌ అయింది. సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ.. సోషల్‌ మీడియా ద్వారా మాత్రం ఫ్యాన్స్‌కి టచ్‌లో ఉంటుంది. తనకు నచ్చిన విషయాలనే ఓపెన్‌గా మాట్లాడడం.. పాలిటిక్స్‌తో పాటు సినీ ఇండస్ట్రీ విషయాలపై కూడా స్పందించడం పూనమ్‌కు అలవాటు. ఆమె చేసే పోస్టులు కొన్ని కాంట్రవర్సీగా, చర్చనీయాంశంగానూ మారాయి. 

పలుమార్లు ఆమెపై ట్రోలింగ్‌ కూడా నడిచింది. అయినా కూడా పూనమ్‌ తన వైఖరిని మార్చుకోలేదు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో టాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఓ హీరోయిన్‌తో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని భార్యను చిత్ర హింసలకు గురి చేశాడంటూ పూనమ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు  టాలీవుడ్ వర్గాల్లోనే కాదు, సోషల్ మీడియాలోనూ హాట్‌ టాపిక్‌గా మారాయి.

(చదవండి: ఎన్నో దారుణాలు చూశా.. నాకు విలువ లేదు.. అందుకే విడాకులు!)

తాజాగా పూనమ్‌(Poonam Kaur ) ఓ యూట్యూబ్‌ చానల్‌కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది.  ఈ సందర్బంగా తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, చేదు అనుభవాల గురించి వివరిస్తూ..సోషల్‌ మీడియాలో చేసే పోస్టులపై గురించి కూడా మాట్లాడింది. 'మన ఇల్లు బాగుండాలని పక్కింటిని కూల్చేయడం సరికాదు. అది కూడా చదువుకున్న వ్యక్తి ఇలా చేయడం చాలా బాధాకరం. డబ్బు ఏదైనా చేయిస్తుంది' అంటూ  గతంలో పూనమ్‌ చేసిన ట్వీట్ గురించి యాంకర్ ప్రశ్నించగా..దాని వెనక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటో ఆమె వివరించింది.

‘నేను ఊరికే సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టను. నా హార్ట్‌కు టచ్‌ అయిన విషయాల గురించే మాట్లాడుతుంటాను. మీకు తెలుసా... ఓ డైరెక్టర్, ఓ హీరోయిన్ కోసం తన భార్యను చిత్రహింసలకు గురి చేశాడు. అతడు కొట్టడంతో ఆమె ఐదారు రోజుల పాటు కోమాలోకి వెళ్లింది. ఇది మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే జరిగింది.  అన్యాయం జరిగినా ఆ మహిళ మాత్రం ఇప్పటికీ బయటకు రాలేదు. అంతేకాదు ఇదంతా జరిగిన తర్వాత కూడా సినిమా ఈవెంట్లకు భర్తతో కలిసి హాజరైంది. ఆ దర్శకుడి సినీ జీవితం గురించి ఆమె ఆలోచించి.. హీరోయిన్‌తో పెట్టుకున్న సంబంధం గురించి బయటకు చెప్పలేదు.  ఈ విషయం తెలుసుకుని నేను చాలా షాకయ్యాను. మనుషులు ఇలా కూడా ఉంటారా అనుకున్నాను’ అని పూనమ్‌ చెప్పుకొచ్చింది. అయితే ఆ దర్శకుడు, హీరోయిన్‌ ఎవరనేది మాత్రం ఆమె బయటకు వెల్లడించలేదు. ప్రస్తుతం పూనమ్ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారాయి. అతను ఎవరా? అనే చర్చ కొనసాగుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘కార్ల్టన్ వెల్నెస్’ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా మృణాల్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమలలో హీరోయిన్లు మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కొత్త సంవత్సరం కొత్త కొత్తగా హీరోయిన్ కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 4

ఆది సాయికుమార్ ‘శంబాల’ సినిమా థ్యాంక్స్‌ మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

మాదాపూర్ లో సందడి చేసిన క్రికెటర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Wife Killed Her Husband In Visakhapatnam 1
Video_icon

ప్రియుడి మోజులో పడి భర్తను కడతేర్చిన భార్య
Nampally Courts Shocking Verdict On iBomma Ravis Bail 2
Video_icon

నాంపల్లి కోర్టులో ఐ-బొమ్మ రవికి బిగ్ షాక్
Amaravati Farmers Demand To Minister Narayana For Agreement 3
Video_icon

మిమ్మల్ని నమ్మం సార్.. అగ్రిమెంట్ రాసి ఇస్తారా?
Actress Meenakshi Chaudhary Comments on Chiranjeevi And Vishwambhara Movie 4
Video_icon

చిరంజీవి, విశ్వంభర సినిమాపై నటి మీనాక్షి చౌదరి కామెంట్స్
Pakistan in Trouble: Unemployment Crisis and Its Dangerous Impact 5
Video_icon

ప్రమాదపుటంచుల్లో పాకిస్తాన్..!
Advertisement
 