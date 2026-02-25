 ఎంత సంపాదించినా ఇప్పుడే.. లేదంటే చివరకు!: తమన్నా | Actress Tamannaah Bhatia about Financial Planning | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Tamannaah Bhatia: ఇప్పుడే నాలుగు రాళ్లు వెనకేసుకోవాలి.. లేదంటేనా..!

Feb 25 2026 11:54 AM | Updated on Feb 25 2026 12:06 PM

Actress Tamannaah Bhatia about Financial Planning

దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలంటోంది హీరోయిన్‌ తమన్నా భాటియా. చేతిలో అవకాశాలున్నప్పుడే నాలుగు రాళ్లు వెనకేసుకోవడంతో పాటు వాటిని భద్రంగా కాపాడుకోవాలని చెప్తోంది. ఆ ముందుజాగ్రత్త లేకపోతే మొదటికే మోసం వస్తుందని, చివరి రోజుల్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవని హెచ్చరిస్తోంది. రెండు దశాబ్దాలుగా వెండితెరపై అలరిస్తున్న ఈ బ్యూటీ ఇటీవలే ఆభరణాల బిజినెస్‌లో అడుగుపెట్టింది.

నాన్న వల్లే..
ఆర్థిక భద్రత గురించి ఆమె మాట్లాడుతూ.. చిన్న వయసులో నాన్నే నా ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ చూసుకునేవాడు. ఇప్పటికీ ఈ విషయంలో ఆయన సపోర్ట్‌, గైడెన్స్‌ ఎంతగానో ఉంది. ప్రస్తుతం నేను నా పెట్టుబడి వైవిధ్యంగా ఉండేలా చూసుకుంటున్నాను. రియల్‌ ఎస్టేట్‌, జ్యువెలరీ.. ఇలా వేర్వేరు రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాను. విభిన్న మార్గాల్లో పెట్టుబడి పెట్టాలన్న ముందుచూపుకు నాన్నే కారణం. ఆయన దగ్గరినుంచే ఈ ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అలవడింది.

సంపాదన ఉన్నప్పుడే..
సినిమా ఇండస్ట్రీలో పరిస్థితులు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవు. ఒకానొక సమయంలో యాక్టర్స్‌ భారీగా సంపాదించగలరు. కానీ, దాన్ని సరైన మార్గాల్లో ఆదా చేసుకోవాలి. ఆ డబ్బును రెట్టింపు చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేయాలి. లేదంటే మాత్రం చివరకు ఏమీ మిగలదు అని తమన్నా చెప్పుకొచ్చింది. తమన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన వివాన్‌: ఫోర్స్‌ ఆఫ్‌ ది ఫారెస్ట్‌ మూవీ మే 15న విడుదల కానుంది.

చదవండి: పవన్‌ కల్యాణ్‌పై పూనమ్‌ సెటైర్లు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Telangana Inter Exams : ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీదేవి 'బ్యాండ్ మేళం' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

వైఎస్‌ జగన్‌ పులివెందుల పర్యటన (ఫోటోలు)
photo 4

బీచ్ ఒడ్డున అలా సరదాగా సింగర్ సునీత (ఫొటోలు)
photo 5

నాని స్టైల్లోనే అతడికి బర్త్‌డే విషెస్ చెప్పిన అక్క (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Fans At Nandipalli YSR District 1
Video_icon

జగన్ ను చూసేందుకు పరుగులు తీసిన జనం
Garam Garam Varthalu Bad News For Tea Lovers 2
Video_icon

ఛాయ్ లవర్స్ కు బ్యాడ్ న్యూస్.. ఈ వీడియో చూస్తే ఎప్పటికీ తాగరు!
Mother Killed Her 2 Years Old Daughter In Tirupati 3
Video_icon

ప్రియుడి కోసం.. కన్న కూతురినే చంపేసిన తల్లి

EPFO Reinstates Higher Pension For Employees 4
Video_icon

12 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర.. అధిక పెన్షన్ పునరుద్ధరణ
Megastar Chiranjeevis Vishwambhara Movie Release Date 5
Video_icon

విశ్వంభర రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే..?
Advertisement
 