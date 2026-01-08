 చైనా మాంజాపై హైదరాబాద్‌ పోలీసుల కీలక నిర్ణయం | Hyderabad CP Sajjanar Serious Warning Chinese Manja | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చైనా మాంజాపై హైదరాబాద్‌ పోలీసుల కీలక నిర్ణయం

Jan 8 2026 3:39 PM | Updated on Jan 8 2026 4:00 PM

Hyderabad CP Sajjanar Serious Warning Chinese Manja

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: చైనా మాంజా విషయంలో నగర పోలీసులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ దారాన్ని అమ్మినా.. కొనుగోలు చేసినా.. ఆ మాంజాతో పతంగులు ఎగరేసినవాళ్లపైనా కేసులు పెడతామని హెచ్చరించారు. తాజాగా భారీగా నిషేధిత మాంజాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కమిషనర్‌ సీపీ సజ్జనార్‌ మాట్లాడుతూ.. 

చైనా మాంజాపై నిషేధం విధించి పదేళ్లు అవుతోంది.  ఇండస్ట్రీయల్‌ అవసరం కోసం తయారైన దారాన్ని మాంజాగా ఉపయోగిస్తున్నారు. వీటి వల్ల తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. మనుషుల ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఇక మీదట నగరంలో అమ్మినా.. కొన్నా.. ఆ దారంతో పతంగులు ఎగరేసినా కేసులు పెడతాం. చైనా మాంజా కారణంగా ఎవరికైనా గాయాలైనా కేసులు పెడతాం. చైనా మాంజా విషయంలో పీడీ యాక్ట్‌ ప్రయోగించే ఆలోచన చేస్తున్నాం అని సజ్జనార్‌ హెచ్చరించారు. 

చైనా మాంజాపై బ్యాన్‌ ఉన్నప్పటికీ.. సంక్రాంతి సీజన్‌కు ఉన్న మార్కెట్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని దుకాణాదారులు మాత్రం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తెప్పిస్తున్నారు. పతంగులు ఎగురవేసే సమయంలో అవి తెగి మాంజా గాలిలో వేలాడుతున్నాయి. వాహనాలపై ప్రయాణించేవారికి చుట్టుకొని తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అలాగే పక్షులు చనిపోతున్నాయి. తాజాగా.. 

నగరంలో అధికారులు పట్టుకున్న మాంజా విలువ రూ.1.2 కోట్లు ఉంటుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఢిల్లీ, సూరత్‌, మహారాష్ట్ర నుంచి దుకాణాదారులు చైనా మాంజాను తెప్పించే క్రమంలో వారి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు. అంతేకాదు.. చైనా మాంజా తయారు చేస్తున్న  రెండు ఫ్యాక్టరీలను సీజ్‌ చేసినట్లు.. గుజరాత్‌, రాజస్థాన్‌ తోపాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ మాంజా ఫ్యాక్టరీలపై పోలీసుల ఆపరేషన్‌ కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేశారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చంద్రబాబుది విలన్‌ క్యారెక్టర్‌.. ఆధారాలతో ఏకిపారేసిన వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

కన్నడ 'మార్క్'తో సెన్సేషన్..క్వీన్‌ ఆఫ్‌ ‘మార్క్‌’గా దీప్శిఖ చంద్రన్ (ఫొటోలు)
photo 3

Yash Birthday : యశ్‌ అసలు పేరేంటో తెలుసా? (ఫోటోలు)
photo 4

తెలంగాణలో మొదలైన ముందస్తు సంక్రాంతి సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Mega Star Chiranjeevi Powerful Speech at Mana Shankara Vara Prasad Pre Release Event 1
Video_icon

Pre Release Event : మెగాస్టార్ పవర్ ఫుల్ స్పీచ్
Bihar Man Hulchul At Mahabubabad Govt Hospital Attack On Hospital Staff 2
Video_icon

Bihar: కత్తితో హల్‌చల్ చేస్తూ రోగులను బెదిరించిన బీహార్‌కు చెందిన వ్యక్తి
YS Jagan Great Words about AP Telangana Relationship 3
Video_icon

తెలంగాణకు జగన్ ఎప్పుడూ అన్యాయం చెయ్యడు..
Bomb Threat Call Received at Multiple Courts in AP 4
Video_icon

ఏపీలో పలు కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు
YSRCP Activist Sharif Release Selfe Video Over Police Enter Civil Case Dispute 5
Video_icon

Activist Sharif: వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో YSRCP కార్యకర్తలే లక్ష్యంగా పోలీసుల వేధింపులు
Advertisement
 