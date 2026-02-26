 స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ రిజర్వాయర్‌లోకి దూసుకెళ్లిన కారు | Vehicle Crashes into Station Ghanpur Reservoir | Sakshi
స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ రిజర్వాయర్‌లోకి దూసుకెళ్లిన కారు

Feb 26 2026 3:45 PM | Updated on Feb 26 2026 4:02 PM

Vehicle Crashes into Station Ghanpur Reservoir

జనగామ:  జిల్లాలోని చిల్పూరు మండలం దేశాయి తండా సమీఫంలోని స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ రిజర్వాయర్‌లోకి ఓ షిప్ట్‌కారు దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో ధారావత్‌ చరణ్‌(18) అనే యువకుడు తీవ్ర గాయాలతో బయటపడగా, డ్రైవింగ్‌ చేస్తున్న భూక్య పవన్‌ అనే వ్యక్తి ఆచూకీ లభించలేదు.  

స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ నుండి దేశాయి తండా వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కారు ప్రమాదవశాత్తూ పల్టీలు కొట్టి రిజర్వాయర్‌లో పడింది. అతి వేగమే ఈ ప్రమాదానికి కారణంగా తెలుస్తోంది. ధారవత్‌ చరణ్‌ అనే యువకుడ్ని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

