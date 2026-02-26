సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్లో భారీ అగ్ని ప్రమాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్-36లో ఉన్న ప్రముఖ దుస్తుల బ్రాండ్ మాన్యవర్ షోరూం, మంగళగౌరీ షాపింగ్ మాల్లో గురువారం ఉదయం మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
అగ్ని ప్రమాదం కారణంగా షాపింగ్ మాల్ నుంచి మంటలు ఎగిసిపడుతున్నాయి. షాపింగ్ మాల్కు పక్కనే ఉన్న భవనాలకు మంటలు వ్యాపించాయి. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న మూడు ఫైరింజన్లు మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. మరోవైపు.. మంటల్లో షాపింగ్ మాల్ సిబ్బంది చిక్కుకున్నట్టు సమాచారం.