సాక్షి, హైదరాబాద్: తెలంగాణలో భారీ సంఖ్యలో ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు జరిగింది. తాజాగా 45 మందిని బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పలు జిల్లాలకు కొత్త కలెక్టర్ల నియామకం జరిగింది. కీలక శాఖల ఐఏఎస్ అధికారులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. ఇరిగేషన్ శాఖ నుంచి రాహుల్ బొజ్జాను ప్రభుత్వం తప్పిచింది. ఫైనాన్సు శాఖ నుంచి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియాను బదిలీ చేసిన ప్రభుత్వం. టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ నుంచి ముషారఫ్ అలీ ఫరూకీ బదిలీ చేసింది.
తాజాగా బదిలీల ప్రకారం..
సంజయ్ కుమార్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి PR&RD శాఖకు బదిలీ
ఎన్. శ్రీధర్ IT&C ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా నియామకం
సబ్యసాచీ ఘోష్కు ఫ్లాగ్షిప్ వెల్ఫేర్ & CSR బాధ్యతలు
ఎం. దానా కిషోర్కు రెవెన్యూ (డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్) అదనపు బాధ్యతలు
రాహుల్ బొజ్జా పొలిటికల్ (GAD) ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా నియామకం
డా. గౌరవ్ ఉప్పల్ ఫైనాన్స్ & ప్లానింగ్ శాఖకు బదిలీ
TGMSIDC మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా డా. గౌరవ్ ఉప్పల్కు అదనపు బాధ్యత
బి. విజయేంద్ర మహబూబ్నగర్ కలెక్టర్ బదిలీ
ఆద్వైత్ కుమార్ సింగ్ తెలంగాణ భవన్ (న్యూ ఢిల్లీ)కి పోస్టింగ్
యాదాద్రి కలెక్టర్ హనుమంతరావుకు ఎండౌమెంట్స్ డైరెక్టర్ బాధ్యతలు
సిక్తా పట్నాయక్ ఫైనాన్స్ శాఖకు స్పెషల్ సెక్రటరీగా నియామకం
పామెలా సత్పతి లేబర్ శాఖకు స్పెషల్ కమిషనర్గా బదిలీ
అనురాగ్ జయంతి యాదాద్రి కలెక్టర్గా నియామకం
మెదక్ కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ సహకార శాఖకు స్పెషల్ కమిషనర్
గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ చాహత్ బాజ్పాయి
హనుమకొండ కలెక్టర్గా బదిలీ
హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ జాయింట్ ఎండీగా శివేంద్ర ప్రతాప్
- యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కలెక్టర్గా అనురాగ్ జయంతి.
- ప్రస్తుత కలెక్టర్ హనుమంతరావు గోదావరి పుష్కరాల స్పెషల్ ఆఫీసర్గా బదిలీ.