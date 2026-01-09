 సంక్రాంతి ఎఫెక్ట్‌.. పంతంగి, కూకట్‌పల్లిలో​ ఫుల్‌ ట్రాఫిక్‌ | Sankranti festival rush traffic on Hyderabad-Vijayawada Highway | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సంక్రాంతి ఎఫెక్ట్‌.. పంతంగి, కూకట్‌పల్లిలో​ ఫుల్‌ ట్రాఫిక్‌

Jan 9 2026 9:35 PM | Updated on Jan 9 2026 9:35 PM

Sankranti festival rush traffic on Hyderabad-Vijayawada Highway

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. రేపటి నుంచే విద్యా సంస్థలకు సెలవులు కావడంతో సిటీ జనం.. పల్లెబాట పట్టారు. సొంతూరికి వెళ్లేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. దీంతో.. బస్సులు, రైళ్లు, సొంత వాహనాలతో బయలుదేరుతున్నారు.

దీంతో, కూకట్‌పల్లి-మియాపూర్‌ రోడ్డులో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌, కార్లతో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ఏర్పడింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు.. వాహనాల రద్దీని క్లియర్‌ చేస్తున్నారు. మరోవైపు.. హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై కిలోమీటర్ల మేర వాహనాల రద్దీ ఏర్పడింది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీలో సంక్రాంతి రద్దీ.. బస్టాండ్లలో ప్రయాణికుల అవస్థలు
photo 2

రెడ్ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్
photo 3

నగరంలో హీరోయిన్‌ డింపుల్‌ హయతీ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడలో ఘనంగా మహిళా ఫెస్ట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్‌లో రాజాసాబ్.. డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఫోటోలు చూశారా?

Video

View all
Perni Nani Funny Reaction On Chandrababu Rayavaram Meeting 1
Video_icon

రాయవరం ప్రజలు బాబుకు కౌంటర్ పేర్ని నాని ఫన్నీ రియాక్షన్
Mega Victory Mass In Mana Shankara Vara Prasad Garu 2
Video_icon

చిరు వెంకీ జస్ట్ టీజర్ మాత్రమే..! ముందుంది రచ్చ రంబోలా
Perni Nani On High Court Verdict 3
Video_icon

హైకోర్టు తీర్పు ప్రభుత్వం, అధికారులకు చెంపపెట్టు: పేర్ని నాని
Pithapuram Politics Heats Up 4
Video_icon

చాకిరీ మాకు.. పదవులు మీ వాళ్లకా? పవన్‌ను నిలదీసిన నేతలు
Chandrababu Public Meeting Utter Flop 5
Video_icon

East Godavari: చంద్రబాబు బహిరంగ సభకు కనిపించని ప్రజా స్పందన
Advertisement
 