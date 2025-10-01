 ట్రోఫీ కావాలంటే నా ఆఫీస్‌కు వచ్చి తీసుకో.. భారత కెప్టెన్‌కు నఖ్వీ షరతు | Asia Cup 2025 Trophy Row: Mohsin Naqvi Defies BCCI, Fans Demand His Removal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ట్రోఫీ కావాలంటే నా ఆఫీస్‌కు వచ్చి తీసుకో.. భారత కెప్టెన్‌కు నఖ్వీ షరతు

Oct 1 2025 2:00 PM | Updated on Oct 1 2025 2:46 PM

Mohsin Naqvi refuses to give Asia Cup trophy, wants India to collect in person says reports

ఆసియా కప్‌ (Asia cup 2025) ట్రోఫీ విషయంలో ఏసీసీ (Asia Cricket Council) అధ్యక్షుడు మొహిసిన్‌ నఖ్వీ (Mohsin Naqvi) మొండిపట్టు వీడటం లేదు. తన వద్ద ఉంచుకున్న ట్రోఫీని నిర్వహకులకు ఇచ్చేయాలని నిన్న (సెప్టెంబర్‌ 30) జరిగిన ఏసీసీ సమావేశంలో బీసీసీఐ ఉపాథ్యక్షుడు రాజీవ్‌ శుక్లా స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చినా నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నాడు. పైగా భారత కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌కు (Surya Kumar Yadav) కొత్త షరతు పెట్టాడు.

ట్రోఫీ కావాలంటే స్వయంగా నా ఆఫీస్‌కు వచ్చి తీసుకోవాలని అహంకారపూరిత వ్యాఖ్యలు చేశాడు. నఖ్వీ వాఖ్యలపై భారత క్రికెట్‌ అభిమానులు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. నఖ్వీ ఓవరాక్షన్‌ చూస్తుంటే రక్తం మరిగిపోతుందంటూ అగ్గిమీద గుగ్గిలమవుతున్నారు. నఖ్వీ విషయంలో బీసీసీఐ, ఐసీసీ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని అంటున్నారు. తక్షణమే అతన్ని ఏసీసీ అధ్యక్ష హోదా నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

కాగా, ఆసియా కప్ ఫైనల్లో భారత్ పాక్‌ను చిత్తుగా ఓడించి ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఏసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మొహిసిన్‌ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని అందుకునే​ందుకు భారత కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ తిరస్కరించాడు. ఇందుకు ప్రతిగా నఖ్వీ భారత ఆటగాళ్లకు అందించాల్సిన మెడల్స్‌ను, ట్రోఫీని ఎత్తుకెళ్లిపోయాడు. నఖ్వీ ట్రోఫీ ఇవ్వకపోయినా భారత ఆటగాళ్లు కృత్రిమంగా ట్రోఫీని అందుకున్నట్లు సంబురాలు చేసుకున్నారు. 

దీనిపై నిన్న జరిగిన ఏసీసీ సర్వసభ్య సమావేశం బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్‌ శుక్లా తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తాడు. అయినా నఖ్వీ మొండిపట్టు వీడలేదు. ట్రోఫీ గురించి ఏజీఎంలో చర్చించాల్సిన అవసరం లేదని, మరో  సమావేశంలో మాట్లాడుకుందామని దాటవేశాడు. నఖ్వీ ప్రవర్తనపై యావత్‌ భారతావణి మండిపడుతుంది. వీడి వేశాలేంట్రా బాబు అని అనుకుంటుంది. ట్రోఫీ తీసుకున్నా, తీసుకోకపోయినా విజేతలం మనమే అని సర్దుకుపోతుంది.

చదవండి: అయ్యయ్యో! పుండు మీద కారం జల్లినట్లుగా..

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం..గోవిందనామస్మరణతో మారుమోగిన తిరుమల (ఫొటోలు)
photo 2

ఒంగోలులో ఘనంగా శ్రీ కనకదుర్గ కళార గ్రామోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

దేవీనవరాత్రులు.. దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)
photo 4

కత్తిలాంటి హీరోయిన్‌ని పట్టేసిన సుడిగాలి సుధీర్! (ఫొటోలు)
photo 5

మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ : శ్రీలంకపై భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు)

Video

View all
Coach Salam Mohammed Bayash About Tilak Varma Innings 1
Video_icon

Tilak : కోచ్ చెప్పిన ఆ ఒక్క మాటతో పాక్‌ను గడగడలాడించాడు..
Mohsin Naqvi Escapes With Trophy After Indias Historic Victory 2
Video_icon

ట్రోఫీ, మెడల్స్ ని ఎత్తుకెళ్లిన మొహసిన్ నఖ్వీ..
Big Movies Coming In Dussehra 2025 3
Video_icon

మూవీ వార్.. ఈ దసరా ఎవరిది..?
Koratala Siva Master Plan for Jr Ntr Devara 2 Movie 4
Video_icon

Devara 2: బాహుబలి 2 పుష్ప 2ని మించి..
Venkatesh Multistarrer With Mega Star Chiranjeevi 5
Video_icon

వెంకీ కోసం క్యూ కట్టిన డైరెక్టర్స్.. చిరుతో మల్టీస్టారర్..?
Advertisement
 