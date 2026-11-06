 రెడ్‌ బాల్‌ క్రికెట్‌కు గుడ్ బై.. మహ్మద్ షమీ రిటైర్‌మెంట్‌ | Mohammed Shami announced retirement From Test Cricket | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Mohammed Shami: రెడ్‌ బాల్‌కు గుడ్ బై.. మహ్మద్ షమీ రిటైర్‌మెంట్‌

Nov 6 2026 11:56 PM | Updated on Nov 7 2026 12:04 AM

Mohammed Shami announced retirement From Test Cricket

టీమిండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ షమీ తన రెడ్ బాల్ కెరీర్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పారు. టెస్ట్ క్రికెట్‌కు ఆయన వీడ్కోలు పలికారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. ఇక రెడ్‌ బాల్‌ క్రికెట్‌లో మహ్మద్ షమీ శకం ముగిసినట్లే.

కాగా.. 36 ఏళ్ల మహమ్మద్ షమీ తన కెరీర్‌లో 64 టెస్టుల్లో 229 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ సుదీర్ఘ ఫార్మాట్‌లో భారత్ తరఫున అతను చివరిసారిగా 2023 డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్‌ ఓవల్‌ వేదికగా జరిగింది. కాగా.. మహ్మద్ షమీ.. 2013లో వెస్టిండీస్‌తో టెస్టు మ్యాచ్‌తో అరంగేట్రం చేశాడు. తన కెరీర్‌లో ఆరు సార్లు 5 వికెట్ల ఫీట్ సాధించారు.  

వీడియోలో షమీ మాట్లాడుతూ..'తొలిసారి టెస్టు జెర్సీ ధరించినప్పుడు దేశం కోసం ఏదైనా చేయాలనే తపన ఉండేది. ప్రతి వికెట్‌, తగిలిన గాయం, ఎదురైన ఇబ్బందులు జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు నేర్పుకున్నా. నా టెస్ట్ కెరీర్‌లో నాకు మద్దతుగా నిలిచిన సహచర ఆటగాళ్లు, కోచ్‌లు, కుటుంబసభ్యులు, కోట్లాది భారతీయులకు కృతజ్ఞతలు' అంటూ పోస్ట్ చేశాడు.
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దివాళీ పార్టీలో మిల్క్‌ బ్యూటీ తమన్నా (ఫోటోలు)
photo 2

'రామాయణ'లో అందమైన శూర్పనఖ (ఫొటోలు)
photo 3

యువరాణిలా జిగేలుమని శ్రీలీల మెరిసిపోతూ (ఫొటోలు)
photo 4

కాజల్ ఫ్యామిలీ.. డిఫరెంట్‌గా బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

వచ్చే నెల పెళ్లి.. హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్ బ్యాచిలర్ పార్టీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Elon Musk Loses Rs 39 lakh crore in Just 2 Days 1
Video_icon

ఎలాన్ మస్క్ కు భారీ షాక్.. రెండు రోజుల్లో రూ.39 లక్షల కోట్ల నష్టం!
How to Start an ATM Business with ₹5 Lakh Investment 2
Video_icon

రూ.5 లక్షల పెట్టుబడి! నెలకు రూ.90 వేల ఆదాయం? ఎలాగంటే!

YSRCP Agent In Critical Condition 3
Video_icon

TDP నేతల దాడి..మృత్యువుతో పోరాడుతున్న మునిరత్నం
Today Gold and Silver Rates 4
Video_icon

భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ధనత్రయోదశి స్పెషల్!
High Tension At Guntur Govt Hospital 5
Video_icon

లేళ్ల అప్పిరెడ్డిని కలవనీయకుండా... హాస్పిటల్ వద్ద హై టెన్షన్
Advertisement
 