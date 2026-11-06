టీమిండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ షమీ తన రెడ్ బాల్ కెరీర్కు గుడ్ బై చెప్పారు. టెస్ట్ క్రికెట్కు ఆయన వీడ్కోలు పలికారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. ఇక రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో మహ్మద్ షమీ శకం ముగిసినట్లే.
కాగా.. 36 ఏళ్ల మహమ్మద్ షమీ తన కెరీర్లో 64 టెస్టుల్లో 229 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లో భారత్ తరఫున అతను చివరిసారిగా 2023 డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాతో ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్ ఓవల్ వేదికగా జరిగింది. కాగా.. మహ్మద్ షమీ.. 2013లో వెస్టిండీస్తో టెస్టు మ్యాచ్తో అరంగేట్రం చేశాడు. తన కెరీర్లో ఆరు సార్లు 5 వికెట్ల ఫీట్ సాధించారు.
వీడియోలో షమీ మాట్లాడుతూ..'తొలిసారి టెస్టు జెర్సీ ధరించినప్పుడు దేశం కోసం ఏదైనా చేయాలనే తపన ఉండేది. ప్రతి వికెట్, తగిలిన గాయం, ఎదురైన ఇబ్బందులు జీవితంలో ఎన్నో విషయాలు నేర్పుకున్నా. నా టెస్ట్ కెరీర్లో నాకు మద్దతుగా నిలిచిన సహచర ఆటగాళ్లు, కోచ్లు, కుటుంబసభ్యులు, కోట్లాది భారతీయులకు కృతజ్ఞతలు' అంటూ పోస్ట్ చేశాడు.
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement
— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026