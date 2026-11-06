 టీమిండియా స్టార్‌ ప్లేయర్‌ విధ్వంసకర సెంచరీ | Jemimah Rodrigues Smashes 45-Ball Century In Womens T20 Trophy | Sakshi
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టీమిండియా స్టార్‌ ప్లేయర్‌ విధ్వంసకర సెంచరీ

Nov 6 2026 9:26 PM | Updated on Nov 6 2026 9:32 PM

Jemimah Rodrigues Smashes 45-Ball Century In Womens T20 Trophy

టీమిండియా స్టార్ మహిళా క్రికెటర్ జెమీమా రోడ్రిగ్స్ గాయం నుంచి కోలుకుని రీఎంట్రీ ఇచ్చిన తొలి మ్యాచ్‌లోనే అద‌ర‌గొట్టింది. సీనియర్ మహిళల టీ20 ట్రోఫీ-2026లో ముంబై జ‌ట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వ‌హిస్తున్న జెమీమా.. శుక్ర‌వారం  పాండిచ్చేరి మహిళలతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో విధ్వంస‌క‌ర సెంచ‌రీతో చెల‌రేగింది. 

మూడో స్ధానంలో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన జెమీమా త‌నదైన శైలిలో పాండిచ్చేరి బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికిపారేసింది. కేవలం 49 బంతుల్లోనే 16 ఫోర్లు, 2 భారీ సిక్సర్ల సహాయంతో అజేయంగా 107 పరుగులు సాధించింది. ఓపెన‌ర్ హుమైరా కాజీతో కలిసి రెండో వికెట్‌కు కేవలం 86 బంతుల్లోనే 166 పరుగుల భారీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. దీంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ముంబై జట్టు 2 వికెట్ల నష్టానికి 213 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది.

కాగా ది హండ్రెడ్ 2026 టోర్నీలో భాగంగా జెమీమీ హ్యామ్‌స్ట్రింగ్ గాయానికి గురైంది. దీంతో ఆమె గత మూడు నెలలుగా ఆటకు దూరంగా ఉంటూ ఇప్పుడు పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించింది. ఈ గాయం కార‌ణంగానే మ‌హిళ‌ల ఆసియాక‌ప్‌-2026, ఆసియా క్రీడలకు (జపాన్) దూరమవ్వాల్సి వచ్చింది.  

అదేవిధంగా జింబాబ్వేతో వైట్ బాల్ సిరీస్‌ల‌కు కూడా జెమీమా అందుబాటులో లేదు.  అయితే ఈ ఏడాది డిసెంబ‌ర్‌లో భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు సౌతాఫ్రికా ప‌ర్య‌ట‌న‌కు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్‌లో భాగంగా ఆతిథ్య జ‌ట్టుతో ఒక టెస్ట్‌, మూడు వ‌న్డేలు, మూడు టీ20ల్లో భార‌త్ త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. ఈ టూర్‌తో జెమీమా తిరిగి పున‌రాగ‌మ‌నం చేసే అవ‌కాశ‌ముంది.
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