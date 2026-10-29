ముంబై లోకల్ రైలులో ఫస్ట్ క్లాస్ సీట్లపై నిద్ర.. ఇళ్లనుకుంటున్నారా?

ముంబై: లోకల్ రైలులో ఫస్ట్ క్లాస్ బోగీ సీట్లపై ఇద్దరు వ్యక్తులు నిద్రిస్తున్న దృశ్యాలను ఓ ప్రయాణికుడు వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో షేర్ చేశారు. వారు టికెట్లు లేకుండానే ప్రయాణిస్తున్నారేమోనని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ, రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్) అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ ఫిర్యాదుపై పశ్చిమ రైల్వే స్పందించింది. సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లినట్లు ముంబై సెంట్రల్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ కార్యాలయం తెలిపింది.
చిన్మయ్ పురవ్ అనే ప్రయాణికుడు గురువారం (అక్టోబర్ 29న) ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. ఉదయం 6.40 గంటలకు బోరివలి రైల్వే స్టేషన్లోని ప్లాట్ఫామ్ నంబర్ 2 నుంచి బయలుదేరిన స్లో లోకల్ రైలులో ఈ దృశ్యాలను చిత్రీకరించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఫస్ట్ క్లాస్ బోగీలోని దక్షిణం వైపు చివరి భాగంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు సీట్లపై నిద్రిస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది.
వీడియో తీస్తున్న సమయంలో చిన్మయ్ బోరివలి ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందిని ఉద్దేశించి స్పందించారు. “బోరివలి ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందికి ఇదే నా విజ్ఞప్తి. వీరు నిద్రపోతున్నారు. బహుశా టికెట్ లేకుండానే ప్రయాణిస్తున్నారేమో. దయచేసి చర్యలు తీసుకోండి. ఇది ఒక్కసారే జరిగిన ఘటన కాదు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించండి” అని కోరారు.
రైల్వే అధికారులను సంప్రదించేందుకు 139 హెల్ప్లైన్ నంబర్కు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయిందని చిన్మయ్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలను దాదాపు ప్రతిరోజూ చూస్తున్నానని పేర్కొంటూ పశ్చిమ రైల్వే, ముంబై సెంట్రల్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్, పశ్చిమ రైల్వే ఆర్పీఎఫ్, ముంబై పోలీసులను ట్యాగ్ చేశారు.
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ఈ పోస్టుపై ముంబై సెంట్రల్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ కార్యాలయం స్పందిస్తూ, సంబంధిత అధికారులకు ఈ విషయం తెలియజేసినట్లు వెల్లడించింది. అయితే, ఇద్దరు వ్యక్తులు టికెట్లు లేకుండా ప్రయాణిస్తున్నారన్నది ప్రయాణికుడి అనుమానం మాత్రమే. వారు టికెట్లు తీసుకున్నారా లేదా అనే విషయం వీడియోలో నిర్ధారణ కాలేదు. ఈ ఘటనపై రైల్వే అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో చూడాల్సి ఉంది.