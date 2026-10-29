కోర్టును అవమానించే ఉద్దేశం లేదు: సంజయ్ రౌత్

న్యూఢిల్లీ: సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్పై చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి శివసేన (యూబీటీ) ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ సుప్రీంకోర్టుకు బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పారు. ఈ మేరకు అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు. న్యాయస్థానం గౌరవాన్ని, అధికారాన్ని కించపరచాలనే ఉద్దేశం తనకు లేదని అందులో స్పష్టం చేశారు. తన క్షమాపణ అఫిడవిట్లో న్యాయస్థానం గౌరవాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తిస్తున్నట్లు రౌత్ పేర్కొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు స్వతంత్రత, ప్రతిష్ఠను పరిరక్షించడం అత్యంత ముఖ్యమని తనకు తెలుసునని తెలిపారు. న్యాయవ్యవస్థ గౌరవాన్ని, స్వతంత్రతను, అధికారాన్ని తగ్గించేలా వ్యవహరించాలనే ఉద్దేశం తనకు లేదని వివరించారు.
నవంబర్ 17న వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని ఆదేశం
సంజయ్ రౌత్ క్షమాపణ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసినప్పటికీ ఈ వ్యవహారం ఇంకా ముగియలేదు. అక్టోబర్ 28న జరిగిన విచారణ సందర్భంగా ఆయన తరఫున న్యాయవాది ఎవరూ కోర్టుకు హాజరుకాలేదు. అంతేకాకుండా, ఆయన దాఖలు చేసిన క్షమాపణ అఫిడవిట్ అప్పటికి కోర్టు రికార్డుల్లో నమోదు కాలేదు. దీంతో సుప్రీంకోర్టు రౌత్ను నవంబర్ 17న వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. ఆ రోజు ఆయన సమర్పించిన క్షమాపణపై న్యాయస్థానం పరిశీలన జరిపి, తదుపరి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
కోర్టు ధిక్కరణ నోటీసుతో మొదలైన వ్యవహారం
సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్పై వ్యాఖ్యలతో కూడిన సంజయ్ రౌత్ సోషల్ మీడియా పోస్టు ఈ వివాదానికి కారణమైంది. ఈ వ్యవహారంలో సుప్రీంకోర్టు ఆయనకు కోర్టు ధిక్కరణ నోటీసు జారీ చేసింది. దీంతో రౌత్ అఫిడవిట్ ద్వారా క్షమాపణ కోరారు. కోర్టు ధిక్కరణ కేసుల్లో సంబంధిత వ్యాఖ్యలు లేదా చర్యలు న్యాయవ్యవస్థ ప్రతిష్ఠపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపాయన్నది న్యాయస్థానం పరిశీలిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో నవంబర్ 17న జరిగే విచారణ కీలకంగా మారనుంది.
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