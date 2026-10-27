సీఈసీకి సుప్రీం షాక్‌.. 14 అభ్యంతరాలపై విచారణ!

న్యూఢిల్లీ: సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ను తొలగించాలని కోరిన రాహుల్ గాంధీ సహా ఇండియా బ్లాక్ నేతల పిటిషన్ పై ఈసీకి సుప్రీం నోటీసులు జారీ చేసింది. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వ్యవహారశైలిపై దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణను సుప్రీంకోర్టు దీపావళి సెలవుల తర్వాతకు వాయిదా వేసింది. ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో మిగిలిన ఇద్దరు కమిషనర్ల అభ్యంతరాలను పట్టించుకోలేదన్న ఆరోపణలపై ఈ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియను సవాలు చేస్తూ రాహుల్ గాంధీతో పాటు మరో 12 మంది ప్రతిపక్ష నేతలు వేసిన పిటిషన్లను కూడా సుప్రీంకోర్టు విచారిస్తోంది. పిటిషనర్లు ఎన్నికల సంఘం అఫిడవిట్పై 10 రోజుల్లోగా తమ సమాధానాలు సమర్పించాలని ఆదేశించింది. అదనపు అఫిడవిట్ దాఖలు చేసేందుకు ఎన్నికల సంఘానికి గడువు ఇచ్చింది.
14 నిర్ణయాలపై అభ్యంతరాలు!
ఎన్నికల సంఘం బహుళ సభ్యుల సంస్థ అయినందున, ముగ్గురు కమిషనర్ల సమ్మతి లేకుండా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని పిటిషనర్లు వాదిస్తున్నారు. 2025 అక్టోబర్ నుంచి 2026 ఆగస్టు వరకు ఎస్ఐఆర్కు సంబంధించిన పలు అంశాల్లో మిగిలిన ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి కనీసం 14 అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినట్లు పిటిషన్లలో పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ ఆ నిర్ణయాలు ఎన్నికల సంఘం పేరుతో తీసుకున్నారని ఆరోపించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలను ఎన్నికల సంఘం తోసిపుచ్చింది. అన్ని నిర్ణయాలూ ఏకగ్రీవంగానే తీసుకున్నామని కోర్టుకు సమర్పించిన కౌంటర్ అఫిడవిట్లో స్పష్టం చేసింది.
జ్ఞానేశ్ కుమార్ను సస్పెండ్ చేయాలంటూ..
ఈసీఐ నిర్ణయాలు ఏకపక్షంగా తీసుకోలేదా అనే అంశాన్ని పరిశీలించేందుకు ఎన్నికల సంఘం అసలు రికార్డులను తనిఖీ చేయాలని పిటిషనర్ రాకేశ్ కుమార్ సింగ్ కోరారు. వివాదాస్పద నిర్ణయాలు రాజ్యాంగ, చట్టపరమైన నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మధ్యంతర ఉపశమనంగా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ సస్పెన్షన్ను కోరారు. మరోవైపు, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను కోర్టు తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకు నిలిపివేయాలని ప్రతిపక్ష నేతలు తమ పిటిషన్లలో విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఫారం-6 ట్యాంపరింగ్పై ఆరోపణలు
ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) పనితీరుపై దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణలో ఆన్లైన్ ఫారం-6లో ట్యాంపరింగ్ జరిగిందని సీనియర్ న్యాయవాదులు మేనకా గురుస్వామి, అభిషేక్ సింఘ్వి సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. ఫారం-6 ట్యాంపరింగ్కు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి ఇచ్చిందంటూ ఈసీ ప్రెస్నోట్ విడుదల చేసిందని గురుస్వామి ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారాన్ని పరిశీలిస్తామని ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) స్పష్టం చేశారు. ఈసీ సమాధానంలో తమ ఆరోపణలకు బలం చేకూర్చే అంశాలున్నాయని పేర్కొన్న గురుస్వామి, ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేయాలని కోరారు. అయితే, ఆమె వాదనలను ఈసీ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది మణిందర్ సింగ్ వ్యతిరేకించారు. రిజాయిండర్ దాఖలుకు వారం రోజుల సమయం కావాలని ఈసీ కోరగా, 10 రోజుల సమయం కావాలా అని సీజేఐ ప్రశ్నించారు. దీపావళి సెలవులను ఉపయోగించుకుని రిజాయిండర్ దాఖలు చేయాలని సూచించారు. తదుపరి విచారణను నవంబర్ 17కు వాయిదా వేసినట్లు సమాచారం.
డోలా సేన్ పిటిషన్ కూడా జత
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేత డోలా సేన్ దాఖలు చేసిన తాజా పిటిషన్పై కూడా సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఎన్నికల సంఘం పనితీరుతో పాటు ఫారం-6కు సంబంధించిన అంశాలను ఆమె పిటిషన్ ప్రస్తావించింది. బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్లలో చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయని ఆమె తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. ఇలాంటి పిటిషన్లపై ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేసినట్లు ధర్మాసనం పేర్కొంది. విచారణ సందర్భంగా అనవసర వాదనలు చేయవద్దని న్యాయవాదిని ప్రధాన న్యాయమూర్తి హెచ్చరించారు. కోర్టు మర్యాదల హద్దులు దాటితే పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
దీపావళి తర్వాతే తదుపరి విచారణ
ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జాయ్మాల్య బాగ్చి, వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్లను విచారించింది. ఎన్నికల సంఘం అదనపు అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడానికి 14 రోజుల గడువు ఇచ్చినట్లు విచారణ సందర్భంగా వెల్లడైంది. పిటిషనర్లు మాత్రం 10 రోజుల్లో తమ సమాధానాలు సమర్పించాలి. అనంతరం ఈ కేసును దీపావళి సెలవుల తర్వాత విచారించనున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై అభ్యంతరాలు, ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయాల చట్టబద్ధతకు సంబంధించిన అంశాలపై తదుపరి విచారణలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.