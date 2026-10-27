పంటకు కాపలాగా అందాల భామలు

బెంగళూరు: సాధారణంగా పంటలను దిష్టి నుంచి కాపాడేందుకు రైతులు దిష్టి బొమ్మలు ఏర్పాటు చేస్తుంటారు. అయతే ఓ రైతు ఏకంగా సినీ హీరోయిన్ల ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. గదగ్ తాలూకా ముళగుంద గ్రామానికి చెందిన రైతు శివానంద సాగు చేసిన మిర్చి పంట దిగుబడి ఆశాజనకంగా వచ్చింది.
ఈ నేపథ్యంలో గ్రామస్తుల దిష్టి తగలకుండా హీరోయిన్లు రచితరామ్, రశ్మిక మందన్న ఫ్లెక్సీలను పొలంలో ఏర్పాటు చేశాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. రైతు వినూత్న ఆలోచనను నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు.
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