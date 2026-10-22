 ఖాళీ చేతులతో... | Indian wrestlers are set to return empty handed from the wrestling championship | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఖాళీ చేతులతో...

Oct 27 2026 2:45 AM | Updated on Oct 27 2026 2:45 AM

Indian wrestlers are set to return empty handed from the wrestling championship

అస్తానా (కజకిస్తాన్‌): ప్రపంచ సీనియర్‌ రెజ్లింగ్‌ చాంపియన్‌షిప్‌లో భారత పురుషుల గ్రీకో రోమన్‌ స్టయిల్‌ రెజ్లర్లు ఖాళీ చేతులతో తిరిగి రానున్నారు. ఈ మెగా టోర్నీలో భారత్‌ నుంచి పది మంది గ్రీకో రోమన్‌ రెజ్లర్లు పోటీపడగా... లలిత్‌ సెహ్రావత్‌ (55 కేజీలు) మినహా మిగతా తొమ్మిది మంది తొలి రౌండ్‌లోనే నిష్క్రమించారు. సోమవారం బరిలోకి దిగిన సునీల్‌ కుమార్‌ (87 కేజీలు), సాహిల్‌ (63 కేజీలు), సచిన్‌ సెహ్రావత్‌ (67 కేజీలు) నిరాశ పరిచారు.

ఇటీవల ఆసియా క్రీడల్లో కాంస్య పతకం గెలిచిన సునీల్‌ కుమార్‌ 0–9తో ముకుబు (నార్వే) చేతిలో, సాహిల్‌ 0–7తో ఎడ్మండ్‌ అర్మెన్‌ నజార్యన్‌ (బల్గేరియా) చేతిలో, సచిన్‌ 5–6తో హాన్‌జే చుంగ్‌ (దక్షిణ కొరియా) చేతిలో ఓడిపోయారు. నేటి నుంచి మహిళల ఫ్రీస్టయిల్‌ బౌట్‌లు మొదలవుతాయి. భారత్‌ నుంచి నీలమ్‌ (50 కేజీలు), రజ్నిత (65 కేజీలు), కాజల్‌ (76 కేజీలు), నేహా శర్మ (57 కేజీలు) ఈరోజు బరిలో ఉన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్‌ డే మూడ్‌లో కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
photo 2

బేబీ బంప్‌తో సమంత.. లేటేస్ట్‌ లుక్ చూశారా? (ఫోటోలు)
photo 3

ఎల్లో డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

రెడ్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతోన్న ది రాజాసాబ్ బ్యూటీ మాళవిక.. (ఫోటోలు)
photo 5

'జైలర్' కోడలు ఇంత అందంగా ఉందేంటి? (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Intro Intelligence report to Amit Shah regarding TDP's atrocities 1
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై అమిత్ షా కు ... ఢిల్లీలో శకుని తాతకు తలంటు
YSRCP Hafeez Khan MASS WARNING to TDP Leaders Attac 2
Video_icon

తనపై టీడీపీ నేతల దాడి.. ఇచ్చిపడేసిన హఫీజ్ ఖాన్
TDP Leader Arrest In Krishna District 3
Video_icon

బాబుకు షాక్..! TDP MPTC అభ్యర్థి భర్త అరెస్ట్
TDP Leaders Quit From TDP Due To MLA Madhavi Reddy Anarchy 4
Video_icon

క్యాష్ కొట్టు టికెట్ పట్టు.. మాధవిరెడ్డి అరాచకానికి టీడీపీకి గుడ్ బై చెపుతున్న నేతలు
Vidadala Rajini Demands Case File Against Palnadu SI Priyanka 5
Video_icon

SI ప్రియాంకపై కేసు నమోదు చేయాలి
Advertisement
 