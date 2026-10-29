కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని మోదీ సారధ్యంలో గురువారం కేంద్ర కేబినెల్ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కంటైనర్ తయారీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు రూ.10,000 కోట్లతో ప్రత్యేక పథకాన్న ప్రకటించారు. క్రీడా వస్తువుల తయారీ రంగ అభివృద్ధికి ‘ఖేలో ఇండియా స్పోర్ట్స్ గూడ్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్’కు రూ.1,856 కోట్లు కేటాయించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం ‘ప్రధానమంత్రి వికసిత్ గ్రామ స్వరాజ్ యోజన’కు రూ.7,395 కోట్లు ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయించారు. డీఏ (కరువు భత్యం), డీఆర్ (కరువు సహాయ భత్యం) కోసం రూ.10,016 కోట్లను కేబినెట్ మంజూరు చేసింది. కేంద్ర కేబినెట్ ప్రకటించిన నాలుగు నిర్ణయాలకు కలిపి మొత్తం రూ.29,267 కోట్లను కేటాయించారు.