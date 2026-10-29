 8 వికెట్లతో సత్తాచాటిన తనీష్‌.. ముంబైకి హ్యాట్రిక్‌ విజయం | Tanush Kotian Records Career-Best 8-81 As Mumbai Crush Haryana By 10 Wickets | Sakshi
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8 వికెట్లతో సత్తాచాటిన తనీష్‌.. ముంబైకి హ్యాట్రిక్‌ విజయం

Oct 29 2026 7:07 PM | Updated on Oct 29 2026 7:11 PM

Tanush Kotian Records Career-Best 8-81 As Mumbai Crush Haryana By 10 Wickets

రంజీ ట్రోఫీ-2027 ఎలైట్ గ్రూప్-డిలో ముంబై జట్టు తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. శరద్ పవార్ క్రికెట్ అకాడమీ వేదిక‌గా హ‌ర్యానాతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై 10 వికెట్ల తేడాతో ఘ‌న విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఈ సీజ‌న్‌లో ముంబైకి ఇది వ‌రుస‌గా మూడో  విజ‌యం కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబై త‌మ మొద‌టి ఇన్నింగ్స్‌లో 430 ప‌రుగుల భారీ స్కోర్ సాధించింది.

ముంబై ఇన్నింగ్స్‌లో అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ(114), ముషీర్‌ ఖాన్‌(109) భారీ సెంచరీలతో కదం​ తొక్కారు. అనంతరం హర్యానా తమ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 270 పరుగులకే ఆలౌటైంది.  ముంబై బౌలర్లలో ముషీర్‌ ఖాన్‌ 6 వికెట్లతో సత్తాచాటగా.. తనీష్‌ కొటియన్‌ మూడు వికెట్లు పడగొట్టాడు.

అయితే 160 ప‌రుగుల తేడాతో ఉండ‌డంతో  హ‌ర్యానాను ముంబై ఫాలో ఆన్  ఆడాల‌ని నిర్ణ‌యించింది. ఫాలో ఆన్‌లో కూడా హ‌ర్యానా ఆట తీరు ఏ మాత్రం మార‌లేదు. ముంబై స్పిన్నర్ తనీష్ కొటియన్ ఏకంగా 8 వికెట్లు పడగొట్టి హర్యానాను దెబ్బతీశాడు.

దీంతో హర్యానా జట్టు తమ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 256 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. దీంతో  ముంబై ముందు హర్యాని కేవలం 97 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని మాత్రమే ఉంచింది. ఈ లక్ష్యాన్ని ముంబై ఓపెనర్లు కేవలం 10.4 ఓవర్లలోనే వికెట్ నష్టపోకుండా ఊదిపడేశారు.

ఓపెనర్ ఆంగ్‌క్రిష్ రఘువంశీ హర్యానా బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ కేవలం 29 బంతుల్లోనే అర్ధశతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. అతను మొత్తంగా 39 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో 67 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. మరో ఓపెనర్ దివ్యాన్ష్ సక్సేనా 25 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో 30 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండ్‌షోతో అదరగొట్టిన ముషీర్ ఖాన్ ప్లేయర్ ఆఫ్‌ది మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు.
 

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