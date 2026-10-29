 పాదయాత్రపై KTR క్లారిటీ | KTR Gives Clarity On His Padayatra, Padayatra to Begin in March 2027 | Sakshi
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పాదయాత్రపై KTR క్లారిటీ

Oct 29 2026 6:11 PM | Updated on Oct 29 2026 6:53 PM

పాదయాత్రపై KTR క్లారిటీ

# Tag
Sakshi News BRS Party KTR Telangana
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