 19 ఏళ్ల వయస్సులో సంచలనం.. సౌతాఫ్రికా ప్లేయర్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు | Kwena Maphaka achieves unique feat after fiery four-for against Australia | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

AUS vs SA: 19 ఏళ్ల వయస్సులో సంచలనం.. సౌతాఫ్రికా ప్లేయర్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు

Aug 10 2025 9:21 PM | Updated on Aug 10 2025 9:32 PM

Kwena Maphaka achieves unique feat after fiery four-for against Australia

డార్విన్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి టీ20లో సౌతాఫ్రికా యువ పేస‌ర్ క్వేనా మఫాకా అద్బుత‌మైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న క‌న‌బ‌రిచాడు. 19 ఏళ్ల మ‌ఫాకా త‌న పేస్ బౌలింగ్‌తో ప్ర‌త్య‌ర్ధి బ్యాట‌ర్ల‌ను బెంబెలెత్తించాడు. టిమ్ డేవిడ్, మిచెల్ ఓవెన్, బెన్ డ్వార్షుయిస్, జంపాల‌ను యువ సంచ‌ల‌నం పెవిలియ‌న్‌కు పంపాడు.

మఫాకా మొత్తంగా త‌న నాలుగు ఓవ‌ర్ల కోటాలో కేవ‌లం 20 ప‌రుగులు మాత్ర‌మే 4 వికెట్ల‌ను ప‌డగొట్టాడు. ఈ క్ర‌మంలో స‌ఫారీ స్పీడ్ స్టార్ ఓ వ‌ర‌ల్డ్ రికార్డును త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

తొలి ప్లేయర్‌గా.. 
అంత‌ర్జాతీయ టీ20ల్లో పూర్తి స‌భ్య దేశాల‌(టెస్టు హోదా క‌లిగిన జ‌ట్లు) నుంచి నాలుగు వికెట్ల హాల్ సాధించిన  అతి పిన్న వయస్కుడిగా మ‌ఫాకా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. మఫాకా కేవలం 19 సంవత్సరాల 124 రోజుల వయస్సులో ఈ ఫీట్ సాధించాడు.

ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు దక్షిణాఫ్రికా మాజీ బౌలర్ వేన్ పార్నెల్ పేరిట ఉండేది. పార్నెల్ 2009లో వెస్టిండీస్‌పై 19 సంవత్సరాల 318 రోజుల వయస్సులో ఫోర్ వికెట్ల హాల్ సాధించాడు. తాజా మ్యాచ్‌తో పార్నెల్ ఆల్‌టైమ్ రికార్డును మఫాకా బ్రేక్ చేశాడు.

అదేవిధంగా టీ20ల్లో ఆస్ట్రేలియాపై అత్యుత్తమ గణాంకాలు నమోదు చేసిన సఫారీ బౌలర్‌గా కూడా మఫాకా నిలిచాడు. ఇంతకుముందు రికార్డు కైల్‌ అబాట్‌, తహీర్‌, వైస్‌ పేరిట ఉండేది. వీరిముగ్గురూ కూడా ఆస్ట్రేలియాతో టీ20 మ్యాచ్‌లో 21 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు తీశారు. తాజా మ్యాచ్‌తో ఈ త్రయాన్ని మఫాకా అధిగమించాడు. కాగా తొలి టీ20లో​ ఆస్ట్రేలియా చేతిలో 17 పరుగుల తేడాతో సౌతాఫ్రికా ఓటమిపాలైంది.
చదవండి: ఆసియాక‌ప్ గెలిచేది ఆ జ‌ట్టే: సౌరవ్‌ గంగూలీ
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 10-17)
photo 2

అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 3

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 4

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 5

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP MP YS Avinash Reddy Press Meet 1
Video_icon

పులివెందులలో హింస రాజేస్తున్నారు: వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
YSRCP Leaders Complaint Against Chandrababu Govt 2
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై YSRCP నేతలు ఫిర్యాదు
High Security For Pulivendula By-Elections 3
Video_icon

పులివెందులలో ఉప ఎన్నికలకు హై సెక్యూరిటీ
MS Dhoni Avenged by Coach Gautam Gambhir for World Cup Insult! 4
Video_icon

ధోని పై రివేంజ్.. గంభీర్ ది బాస్

BRS MLA Malla Reddy Interesting Comments About His Retirement 5
Video_icon

తూచ్.. నేను అట్లా అనలేదు.. మాట మార్చిన మల్లారెడ్డి
Advertisement
 