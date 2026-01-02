 2025కి వీడ్కోలు.. పీవీ సింధు క్యూట్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు) | PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

2025కి వీడ్కోలు.. పీవీ సింధు క్యూట్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Jan 2 2026 6:29 PM | Updated on Jan 2 2026 6:29 PM

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos1
1/19

స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు..

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos2
2/19

గతేడాది తన మధుర జ్ఞాపకాలు అన్నింటినీ వీడియో రూపంలో పంచుకుంది.

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos3
3/19

ఇందులో తన గేమ్, పెళ్లి, కుటుంబం ఇలా అందరూ కనిపించారు.

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos4
4/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos5
5/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos6
6/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos7
7/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos8
8/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos9
9/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos10
10/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos11
11/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos12
12/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos13
13/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos14
14/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos15
15/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos16
16/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos17
17/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos18
18/19

PV Sindhu Remembers The year 2025 Memories Photos19
19/19

# Tag
PV Sindhu remembers year ago memories Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

2025కి వీడ్కోలు.. పీవీ సింధు క్యూట్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

నిర్మాత దిల్ రాజు ఫ్యామిలీ దుబాయి ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

కొడుకుతో ట్రిప్ వేసిన వరుణ్ తేజ్-లావణ్య (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్‌ : ఈ గుహలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

కొత్త ఏడాది జోష్‌..జనసంద్రమైన విశాఖ బీచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Govt Conspiracy On Onion Farmers 1
Video_icon

ఉల్లి పంటకు గిట్టుబాటు ధర దొరక్క తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన రైతులు
Public Stops Janasena MLA Panchakarla Ramesh Babu on Roads 2
Video_icon

Anakapalli: రోడ్లు వేయాలంటూ పంచకర్ల రమేష్‌ను పట్టుబట్టిన స్థానికులు
Kurasala Kannababu Comments on Chandrababu And Nara Lokesh Secret Foreign Trip 3
Video_icon

Kannababu: చంద్రబాబు మాటలు కోటలు దాటుతాయి.. చేతలు ఇళ్లు దాటవు
Chandrababu Govt Revenge Politics on Jogi Ramesh Family 4
Video_icon

జోగి రమేష్ భార్య, కుమారులకు నోటీసులు ఇచ్చిన పోలీసులు
Chicken And Egg Price Hikes In Telangana 5
Video_icon

Price Hikes: కొండెక్కిన చికెన్ ధర
Advertisement