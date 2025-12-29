 పొట్టి క్రికెట్‌లో పెను సంచలనం | Bhutan Sonam Yeshey scripts history, becomes first bowler to take 8 wicket haul in T20Is | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పొట్టి క్రికెట్‌లో పెను సంచలనం

Dec 29 2025 3:57 PM | Updated on Dec 29 2025 4:17 PM

Bhutan Sonam Yeshey scripts history, becomes first bowler to take 8 wicket haul in T20Is

పొట్టి క్రికెట్‌లో పెను సంచలనం నమోదైంది. ఈ ఫార్మాట్‌ చరిత్రలో తొలిసారి ఓ బౌలర్‌ 8 వికెట్ల ప్రదర్శన నమోదు చేశాడు. ఇప్పటివరకు ఈ ఫార్మాట్‌లో అత్యుత్తమంగా 7 వికెట్ల ప్రదర్శనలు మాత్రమే నమోదయ్యాయి.

తాజాగా మయన్మార్‌తో జరిగిన అంతర్జాతీయ టీ20లో భూటాన్‌ బౌలర్‌ సోనమ్‌ ఎషే (22 ఏళ్ల లెఫ్డ్‌ ఆర్మ్‌ స్పిన్నర్‌) 8 వికెట్ల చారిత్రక ఫీట్‌ను సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో సోనమ్‌ 4 ఓవర్లలో కేవలం 7 పరుగులిచ్చి (ఓ మెయిడిన్‌) ఏకంగా 8 వికెట్లు పడగొట్టాడు. సోనమ్‌ నమోదు చేసిన ఈ గణాంకాలు యుగయుగాలు గుర్తుండిపోతాయి.

ఎషే చారిత్రక ప్రదర్శన కారణంగా ఈ మ్యాచ్‌లో మయన్మార్‌పై భూటాన్‌ 82 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన భూటాన్‌ 127 పరుగులు చేసింది. అనంతరం 128 పరుగుల ఛేదనలో మయన్మార్‌ 9.2 ఓవర్లలో 45 పరుగులకే ఆలౌటైంది. ఈ గెలుపుతో భూటాన్‌ 5 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 3-0 తేడాతో కైవసం​ చేసుకుంది.

పొట్టి క్రికెట్‌లో అత్యుత్తమ గణాంకాలు..
సోనమ్‌ ఎషే (భూటాన్‌)- మయన్మార్‌పై 4-1-7-8
శ్యాజ్రుల్‌ ఇద్రుస్‌ (మలేషినా)- చైనాపై 4-1-8-7
అలీ దావూద్‌ (బహ్రెయిన్‌)- భూటాన్‌పై 4-0-19-7
హర్ష భరద్వాజ్‌ (సింగపూర్‌)- మంగోలియాపై 4-2-3-6
పీటర్‌ అహో (నైజీరియా)- సియెర్రా లియోన్‌పై 3.4-1-5-6
దీపక్‌ చాహర్‌ (భారత్‌)- బంగ్లాదేశ్‌పై 3.2-0-7-6

చదవండి: న్యూజిలాండ్‌ సిరీస్‌కు ముందే 'మరోసారి' రంగంలోకి దిగనున్న విరాట్‌ కోహ్లి
 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో 'ఛాంపియన్' హీరోహీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘ది రాజా సాబ్’ప్రీ రిలీజ్ లో మెరిసిన హీరోయిన్స్‌ మాళవిక, రిద్ది కుమార్ (ఫొటోలు)
photo 3

సల్మాన్ ఖాన్‌ 60వ బర్త్‌డే సెలబ్రేషన్స్.. ఫోటోలు వైరల్‌
photo 4

దళపతి 'జన నాయగన్' ఆడియో లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

మేడారం : తల్లులకు తనివితీరా మొక్కులు..(ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension in Tanuku 1
Video_icon

YSR విగ్రహానికి ఉన్న టీడీపీ ఫ్లెక్సీలు తొలగించడంతో అక్రమ కేసులు
YSRCP Legal Cell President Manohar Reddy Fires On Chandrababu and AP Police 2
Video_icon

Manohar: కోర్టు తీర్పులను ఉల్లంఘించిన వారిపై న్యాయ పోరాటం చేస్తాం
Farmers Protest for Urea in Thallada Khammam District 3
Video_icon

Khammam: ఏవో తాజుద్దీన్ హామీతో ధర్నాను విరమించిన రైతులు
Harish Rao Criticizes Congress Government Over DA and Retired Employees Issues 4
Video_icon

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆరు DAలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి: హరీశ్ రావు
Supreme Court Stays Earlier Order on Aravalli Hills 5
Video_icon

ఆరావళి పాత తీర్పుపై.. సుప్రీం స్టే..
Advertisement
 