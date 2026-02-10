 చిన్నారి చిత్రకారిణి.. ప్రతిభలో మేటి | Pravya Aditri painting of Lord Shiva in 12-44 minutes Viswaguru World Record | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

12.44 నిమిషాల్లో శివుడి చిత్రం

Feb 10 2026 12:25 PM | Updated on Feb 10 2026 12:32 PM

Pravya Aditri painting of Lord Shiva in 12-44 minutes Viswaguru World Record

వరించిన విశ్వగురు వరల్డ్‌ రికార్డు

సాక్షి, హైద‌రాబాద్‌: పదేళ్ల బాలిక వేసిన పెయింటింగ్‌ విశ్వగురు వరల్డ్‌ రికార్డు సాధించింది. నిజాంపేట్‌ సద్గురు ది స్కూల్‌ ఆఫ్‌ ఆర్ట్స్‌లో పెయింటింగ్‌లో శిక్షణ పొందిన విశ్వేశ్వరరెడ్డి, అరుణ దంపతుల కుమార్తె ప్రవ్య ఆదిత్రి నాలుగు అడుగుల ఎత్తు, ఐదు అడుగుల వెడల్పు మొత్తం 20 అడుగుల కాన్వాస్‌పై కేవలం 12.44 నిమిషాల్లో శివుడి పెయింటింగ్‌ (Lord Shiva Painting) వేసి ఆదివారం ఈ రికార్డును సొంతం చేసుకుంది.

బంజారాహిల్స్‌ ప్రసాద్‌ ఫిలిం ల్యాబ్స్‌లో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ టి.మాధవిదేవి, రిటైర్డ్‌ ఎస్పీ ఎస్‌ఎం రత్న, డాక్టర్‌ గుండ్లూరు సురేంద్రబాబు, డాక్టర్‌ మల్లిక్‌ సింగరాజు, డాక్టర్‌ విజయభాస్కర్, విశ్వగురు వరల్డ్‌ రికార్డు ఫౌండర్‌ సీఈఓ డాక్టర్‌ సత్యవోలు రాంబాబు, డైరెక్టర్‌ పూజిత, డాక్టర్‌ ఎంఆర్‌ఎస్‌ రాజు సమక్షంలో అతి తక్కువ సమయంలో శివుడి పెయింటింగ్‌ వేసి ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆమె ప్రతిభను తిలకించిన అతిథులు సన్మానించి అభినందనలు తెలిపారు.  

చ‌ద‌వండి: నో ఫోన్ చాలెంజ్‌.. 2 వారాల్లోనే అనూహ్య మార్పు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేసులో అజిత్‌.. సపోర్ట్‌గా నిలిచిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

'ఎర్ర చీర' మూవీ హీరోయిన్‌ కారుణ్య చౌదరి స్టన్నింగ్ స్టిల్స్
photo 3

శ్రీశైలంలో స్వాముల పై లాఠీ ఛార్జ్.. ‘శివ’మెత్తిన స్వాములు (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీశైలంలో వైభవంగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘హై’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Hero Suriya Upcoming Telugu Movies Update 1
Video_icon

పూర్తిగా తెలుగు హీరోగా మారిపోతున్న సూర్య
Is Sukumar Preparing a Sequel Story for Ram Charan 2
Video_icon

రామ్ చరణ్ కోసం సీక్వెల్ స్టోరీ రెడీ చేసిన సుకుమార్?
Prabhas Creates History in Japan 3
Video_icon

గ్లోబల్ రేంజ్ లో డార్లింగ్ క్రేజ్ తొలి భారతీయ హీరోగా రికార్డ్
Mahesh Babu and Rajamoulis Varanasi Movie Update 4
Video_icon

వారణాసి కోసం RRR స్టాటజీ
Rashmika Mandanna Playing Villain Role in Allu Arjuns Atlee Movie 5
Video_icon

AA22: బన్నీకి విలన్ గా రష్మిక
Advertisement
 