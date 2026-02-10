 ఉబర్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని మరి.. యూట్యూబ్‌లో కోడింగ్‌..! | Techie quits high paying Uber job to teach coding on YouTube | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉబర్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాన్ని వదులుకుని మరి.. యూట్యూబ్‌లో కోడింగ్‌..!

Feb 10 2026 12:09 PM | Updated on Feb 10 2026 12:27 PM

Techie quits high paying Uber job to teach coding on YouTube

మంచి కార్పొరేట్‌ ఉద్యోగాన్ని వదలుకుని నచ్చిన జాబ్‌లో కొనసాగాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి. తీరా మనకు నచ్చిన రంగంలో కొనసాగాక..సమస్యలు వెంటాడితే ఇక అంతే సంగతులు. అంతా సవ్యంగా ఉంటే పర్లేదు. ఏదైనా సమస్య వస్తేనే ఇబ్బంది. అందులోనూ భారీ వేతనం లభిస్తున్న ఉద్యోగం వదలాలన్న గట్స్‌ కావాలి. అయితే ఈ టెక్కీ అంత సాహసం చేశాడు. అది కూడా యూట్యూబ్‌లో కోడింగ్‌ నేర్పడం కోసం అంత పెద్ద ఉద్యోగం వదిలేశాడు. అబ్బా ఇదేంటని అడిగితే.. తాను కోరుకున్నది ఇదేనని నవ్వుతూ చెబుతాడు సదరు టెక్కీ. సోషల్‌ మీడియాలో అందుకు సంబంధించిన పోస్ట్‌ వైరల్‌గా మారడమే గాక టెక్కీ తీసుకున్న అనూహ్య నిర్ణయం అందర్నీ అమితంగా ఆకర్షిస్తోంది. 

ఆ వ్యక్తే అక్షయ్‌ సైనీ. సోషల్‌ మీడియా ఎక్స్‌ పోస్ట్‌లో మాజీ ఉబర్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజనీర్‌ అక్షయ్‌ సైనీ ఐదేళ్ల క్రితం సురక్షితమైన కార్పొరేట్‌ ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్న తన జర్నీని పంచుకున్నాడు. ఈ నిర్ణయం అతడికి తన డడ్రీమ్‌ లైఫ్‌ని నిర్మించుకునేందుకు సహాయపడింది. అంతేగాదు సైనీ తన యూట్యూబ్‌ ఛానెల్‌లో రెండు మిలియన్లకు పైగా సబ్‌స్క్రైబర్లను కలిగి ఉన్నాడు. నిజానికి తాను ఉబర్‌లో ఉద్యాగాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడినప్పుడూ..అందరు తనని మతిస్థిమితం లేనివాడిగా చూశారని చెప్పుకొచ్చాడు. 

కేవలం యూట్యూబ్‌లో బోధించేందుకు మంచి జీతం, మంచి బ్రాండెడ్‌ కంపెనీ తదితరాలన్నీ కాదనుకుంటున్నావా అని కూడా ప్రశ్నించారని రాసుకొచ్చాడు. ఇది చాలా తెలివితక్కువ నిర్ణయమని. అంతగా కావాలనుకుంటే జాబ్‌ చేస్తూనే వారాంతాలలో య్యూట్యూబ్‌ కంటెంట్‌క్రియేటర్‌గా, కోడింగ్‌ బోధించమని సలహ ఇచ్చారని తెలిపాడు. కొందరైతే ఏకంగా ఉబర్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజనీర్‌ ట్యాగ్‌తో పెళ్లి అయిపోని.. ఆ తర్వాత నచ్చినదాంట్లో కొనసాగమని సూచించారు కూడా. 

అయితే నా దృష్టిలో వివాహాం పెద్ద మేటర్‌ కాదు కాబట్టి..గౌరవప్రదమైన వృత్తిలో కొనసాగాలనే నిర్ణయించుకున్నా. అందుకోసం తొందరపడలేదని..జీతం లేకుండా పది నెలలకు పైగా సెలవులు తీసుకుని మరి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు వివరించాడు. ఆ విరామ సమయంలో బోధన, డెవలపర్‌ విద్యపై దృష్టి సారించి నమస్తేదేవ్‌ అనే వేదికపై పనిచేయడం ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. గతంలో తాను కేవలం సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజనీర్‌ని మాత్రమే ఇప్పుడు..వ్యవస్థాపకుడిగా, సీఈవోగా, మార్కెటర్‌గా, సేల్స్‌గైగా, ప్రొడక్ట్‌ మేనేజర్‌గా, ఫైనాన్స్‌గైగా, కొన్నిసార్లు కస్టమర్‌ సపోర్ట్‌గా అన్ని రోల్స్‌ నిర్వరిస్తున్నా అని ఆనందంగా చెబుతున్నాడు. 

అంతేగాదు మనకు బయట స్టార్టప్‌లు ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంటాయి.  కానీ చాలా వర్క్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏళ్లుగా ఎన్నో విమర్శలు, ఆన్‌లైన్‌ ద్వేషాన్ని ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ వెనుతిరగలేదని, ఎన్నోప్రతికూలతలను దాటుకుంటూ చాలా దూరం వచ్చానంటూ భావోద్వేగంగా చెప్పుకొచ్చాడు సైని. అలా ఇప్పటికీ ఐదేళ్లు అయ్యిందని, స్వస్థలం డెహ్రాడ​డూన్‌ని, అక్కడే ఒక చిన్న రిమోట్‌ బృందందో పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపాడు. దీని వల్ల కుటుంబంతో గడపగలుగుతున్నానని, పనిని ఆనందిస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చారు. 

ఈ పోస్ట్‌..అందరి మనుసుని గెలుచుకోవడమే గాక..ఇలాంటి నిర్ణయాల తీసుకునేందుకు చాలా గట్టి ధైర్యం కావాలని, ఆత్మసంతృప్తినిచ్చే పని ఎంతో నచ్చుతుందని. దానికి మించింది మరొకటి లేదని పోస్టులు పెట్టారు. అలాగే అన్నివేళలా సురక్షితమైన ఉద్యోగం కంటే..ఓర్పుతో నచ్చిన వృత్తిలో గెలుపు అందుకోవడంలో ఉన్న కిక్‌ వేరేలెవెల్‌ అంటూ మరికొందరూ పోస్టుల్లో పేర్కొన్నారు.

 

(చదవండి: ప్రేమను విజయవంతంగా పెళ్లిపీటలెక్కించారు..కానీ..!)

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేసులో అజిత్‌.. సపోర్ట్‌గా నిలిచిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

'ఎర్ర చీర' మూవీ హీరోయిన్‌ కారుణ్య చౌదరి స్టన్నింగ్ స్టిల్స్
photo 3

శ్రీశైలంలో స్వాముల పై లాఠీ ఛార్జ్.. ‘శివ’మెత్తిన స్వాములు (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీశైలంలో వైభవంగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘హై’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Hero Suriya Upcoming Telugu Movies Update 1
Video_icon

పూర్తిగా తెలుగు హీరోగా మారిపోతున్న సూర్య
Is Sukumar Preparing a Sequel Story for Ram Charan 2
Video_icon

రామ్ చరణ్ కోసం సీక్వెల్ స్టోరీ రెడీ చేసిన సుకుమార్?
Prabhas Creates History in Japan 3
Video_icon

గ్లోబల్ రేంజ్ లో డార్లింగ్ క్రేజ్ తొలి భారతీయ హీరోగా రికార్డ్
Mahesh Babu and Rajamoulis Varanasi Movie Update 4
Video_icon

వారణాసి కోసం RRR స్టాటజీ
Rashmika Mandanna Playing Villain Role in Allu Arjuns Atlee Movie 5
Video_icon

AA22: బన్నీకి విలన్ గా రష్మిక
Advertisement
 