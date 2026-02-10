 ‘కంపెనీలకు వ్యాపారమే ముఖ్యం’ | 40 year old software engineer shared a viral post | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘కంపెనీలకు వ్యాపారమే ముఖ్యం’

Feb 10 2026 12:21 PM | Updated on Feb 10 2026 12:35 PM

40 year old software engineer shared a viral post

కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో లాయల్టీ (నమ్మకంగా పని చేయడం) కంటే అడాప్టబిలిటీ (మార్పుకు అనుగుణంగా మారడం) ముఖ్యమని ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ చెబుతున్నారు. ఒకే సంస్థలో దాదాపు 15 ఏళ్ల పాటు సేవలందించి అనూహ్యంగా ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఓ 40 ఏళ్ల భారతీయ టెక్కీ తన ఆవేదనను, తాను నేర్చుకున్న పాఠాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.

‘దాదాపు 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు’ అనే శీర్షికతో రెడ్డిట్‌లో ఓ వ్యక్తి అప్‌లోడ్‌ చేసిన పోస్ట్‌ వైరల్‌గా మారింది. కొవిడ్-19 తర్వాత సదరు కంపెనీ నిధుల కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించిందని, అయితే జులైలో నిధులు నిలిచిపోవడంతో పరిస్థితి తలకిందులైందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అధికారికంగా లేఆఫ్ ప్రకటించే కంటే స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేయమని మేనేజ్‌మెంట్ డిమాండ్‌ చేయడంతో ఆయన కంపెనీ నుంచి బయటకు రావాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు.

‘నేను అక్కడ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉన్నాను. కొత్త సవాళ్లు ఉన్నాయి. చాలా సమర్థంగా పని చేసేవాడిని. అందుకే 15 ఏళ్లలో కేవలం బయట ఒకటి రెండు ఇంటర్వ్యూలు మాత్రమే ఇచ్చాను. కానీ ఇప్పుడు వాస్తవం అర్థమవుతోంది’ అని పేర్కొన్నారు. మళ్లీ ఉద్యోగ వేటలో భాగంగా 60-70 కంపెనీలకు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత మార్కెట్ పరిస్థితిని విశ్లేషిస్తూ తోటివారి కోసం ఆయన కొన్ని అంశాలు తెలియజేశారు.

  • కంపెనీకి వ్యాపారమే ముఖ్యం. మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా  రీప్లేస్‌ చేయవచ్చు.

  • ఒకే చోట ఎక్కువ కాలం ఉండకండి.

  • కంపెనీ భవిష్యత్తు గురించి ఎప్పుడూ ఆరా తీస్తూ ఉండండి.

  • కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం ఆపకండి.

  • మీ మార్కెట్ విలువ తెలుసుకోవడానికి ఇంటర్వ్యూలకు హాజరవుతుండాలి.

  • మీ విజయాలను, ప్రాజెక్టులను ఎప్పటికప్పుడు రికార్డ్ చేసుకోండి.

  • ప్రతి 6-12 నెలలకు లింక్డ్‌ఇన్, సీవీ అప్‌డేట్ చేయండి.

  • పరిచయాలను పెంచుకోండి. అవి కష్టకాలంలో ఆదుకుంటాయి.

  • కంపెనీలు రెజెక్ట్‌ చేస్తున్నా పెద్ద రోల్స్ కోసం ప్రయత్నించండి.

  • ఇంటర్వ్యూ తర్వాత లోపాలను అడిగి తెలుసుకోండి.

  • మీ ఉద్యోగం మాత్రమే మీ గుర్తింపు కాదు.

నెటిజన్ల స్పందన

ఈ పోస్ట్‌పై నెటిజన్లు విభిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. ‘ఒకే కంపెనీలో ఏళ్ల తరబడి ఉండటం వల్ల మీరు రీప్లేస్‌ కోసం ఉన్న పాత ఫర్నిచర్‌లా మారిపోతారని ఒక యూజర్ స్పందించారు. మరో యూజర్ తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ.. ‘నేను 11 ఏళ్లలో 11 ఉద్యోగాలు మారాను. ప్రతిసారీ కొత్త టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను. కంపెనీ కుటుంబంలా అనిపించవచ్చు కానీ, మన నిజమైన కుటుంబం ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడూ అప్‌డేటెడ్‌గా ఉండటమే మనుగడకు మార్గం’ అని సలహా ఇచ్చారు.

ఇదీ చదవండి: బంగారం, వెండి ధరల అప్‌డేట్స్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేసులో అజిత్‌.. సపోర్ట్‌గా నిలిచిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 2

'ఎర్ర చీర' మూవీ హీరోయిన్‌ కారుణ్య చౌదరి స్టన్నింగ్ స్టిల్స్
photo 3

శ్రీశైలంలో స్వాముల పై లాఠీ ఛార్జ్.. ‘శివ’మెత్తిన స్వాములు (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీశైలంలో వైభవంగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘హై’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Hero Suriya Upcoming Telugu Movies Update 1
Video_icon

పూర్తిగా తెలుగు హీరోగా మారిపోతున్న సూర్య
Is Sukumar Preparing a Sequel Story for Ram Charan 2
Video_icon

రామ్ చరణ్ కోసం సీక్వెల్ స్టోరీ రెడీ చేసిన సుకుమార్?
Prabhas Creates History in Japan 3
Video_icon

గ్లోబల్ రేంజ్ లో డార్లింగ్ క్రేజ్ తొలి భారతీయ హీరోగా రికార్డ్
Mahesh Babu and Rajamoulis Varanasi Movie Update 4
Video_icon

వారణాసి కోసం RRR స్టాటజీ
Rashmika Mandanna Playing Villain Role in Allu Arjuns Atlee Movie 5
Video_icon

AA22: బన్నీకి విలన్ గా రష్మిక
Advertisement
 