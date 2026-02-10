 క్లబ్బుల్లో భక్తి పారవశ్యం.. 20 వేల కోట్లకు పైగా బిజినెస్‌ | Business worth over 20,000 crore with Devotional songs in clubs | Sakshi
క్లబ్బుల్లో భక్తి పారవశ్యం.. 20 వేల కోట్లకు పైగా బిజినెస్‌

Feb 10 2026 4:01 AM | Updated on Feb 10 2026 4:01 AM

Business worth over 20,000 crore with Devotional songs in clubs

జెన్‌–జెడ్‌లో వేద మంత్రాల వైబ్రేషన్‌

ఇండియాలో కొత్త ట్రెండ్‌.. మత్తు లేని ఓలలాట!

భజన గీతాలకు చిందులు..20 వేల కోట్లకు పైగా బిజినెస్‌

‘మన్‌ కీ బాత్‌’లో ‘భజన్‌ క్లబ్బింగ్‌’ ప్రస్తావన

సాక్షి స్పెషల్‌ డెస్క్‌: మసక వెలుతురు, దట్టమైన పొగలు, నియాన్‌ లైట్లు, తెల్లవార్లూ సాగే ‘టకీలా’ షాట్‌ల సేవనం.. ఇవన్నీ ఇప్పుడు పాత కాలపు యూత్‌ ఫ్యాషన్‌. కొత్త ట్రెండ్‌ ఏమిటో తెలుసా? ‘ఆధ్యాత్మిక ఓలలాట’! భక్తి భావనల ‘దమ్‌ మారో దమ్‌’!  నైట్‌ క్లబ్బుల్లో జరుగుతున్న
ఈ ‘సోబర్‌ రేవ్‌’ (మందు లేని మత్తు) పార్టీలు తాజా ఇండియన్‌ ట్రెండ్‌! అక్కడ డీజే బేస్‌ చప్పుళ్ల బదులు.. వేద మంత్రాల వైబ్రేషన్లు వస్తుంటే, దేహం తాదాత్మ్యం చెంది స్టెప్పులేస్తుంది.

ఆలయాలు దాటిన పారవశ్యం
ఇప్పటి వరకు, ప్రశాంతత అలుముకుని ఉండే గుడులకు, ఇంట్లో జరిగే జాగరణలకు మాత్రమే పరిమితమైన మన భక్తి ధ్యానం.. ‘ఎరీనా ఎరా’ (స్టేడియం రేంజ్‌ స్టేజ్‌) లోకి అడుగుపెట్టింది. భక్తికి కార్పొరేట్‌ గ్లామర్‌ తోడై, భజన్‌ క్లబ్బింగ్‌ అనే కాన్సెప్ట్‌ జీవం పోసుకుంది.

కాక్‌టైల్స్‌కు బదులుగా తేనీరు 
జెన్‌–జెడ్‌ మెట్రో కుర్రకారు పూర్తిగా పంథా మార్చేశారు. మూస నైట్‌ క్లబ్‌ల గందరగోళాన్ని వదిలేసి, ఆధ్యాత్మిక క్లబ్బులలోకి క్యూ కడుతున్నారు. చేతిలో కాక్టెయిల్‌ గ్లాసులకు బదులు వేడి వేడి కుల్హద్‌ చాయ్‌ పట్టుకుని.. రాధికా దాస్, కేశవమ్‌ వంటి కళాకారుల భజన పాటలకు చిందులేస్తున్నారు.

‘సన్‌  బర్న్‌’ కే సవాలుగా నిలిచి..!
అంతర్జాతీయ స్థాయి ఎల్‌.ఈ.డి స్క్రీన్‌లు, మెరిసిపోయే స్ట్రోబ్‌ లైట్లు, అదిరిపోయే సౌండ్‌ సిస్టమ్‌తో ఈ భజన్‌ క్లబ్బింగ్‌ జరుగుతోంది. ఎంతలా అంటే ఈ ఈవెంట్స్‌ ఇప్పుడు ‘సన్‌  బర్న్‌’ వంటి పాశ్చాత్య శైలి ఇండియన్‌ మ్యూజిక్‌ ఫెస్టివల్స్‌కు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాయి.

పెరుగుతున్న ఆదరణ
–  మూస  క్లబ్‌ కంటే భజన్‌ ఈవెంట్లలో జనం ఎక్కువ ఎమోషనల్‌గా కనెక్ట్‌ అవుతున్నారు. స్పాన్సర్‌ చేసే బ్రాండ్లకు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్‌ లాభదాయకంగా ఉంటోంది.
– ఆల్కహాల్, గొడవలు లేని ఈ వాతావరణం కుటుంబాలను, యువత ఇద్దరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
– భారత ప్రభుత్వం 2026 బడ్జెట్‌లో ఇలాంటి ‘కల్చరల్‌ ఎకానమీ’ని దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక చోదక శక్తిగా గుర్తించటం కూడా భజన్‌ క్లబ్బింగ్‌కు ప్రాధాన్యం తెచ్చిపెట్టింది.

సాంస్కృతిక సునామీ 
పరిశ్రమ దిగ్గజాలు ఈ భజన్‌ క్లబ్బింగ్‌ కల్చర్‌ను ముద్దుగా ‘భారత్‌కోర్‌’ అని పిలుస్తున్నారు. ఇదేమీ చిన్న మార్పు కాదు, ఏకంగా రూ. 20,000 కోట్ల లైవ్‌ ఈవెంట్స్‌ మార్కెట్‌ను ముంచెత్తుతున్న ఒక సాంస్కృతిక సునామీ!

మార్చిలో సాజ్‌–ప్రఖర్‌ టూర్‌
2026 మార్చిలో ‘సాజ్‌–ప్రఖర్‌’ బృందం దేశవ్యాప్త టూర్‌ ప్రారంభం కానుంది. ఢిల్లీ, ముంబై, జైపూర్‌ లుధియానా వంటి నగరాలను సాజ్, ప్రఖర్‌ దంపతులు భక్తి మత్తులో ముంచేయనున్నారు. సంప్రదాయ భక్తి సంగీతానికి (భజనలు) ఆధునిక క్లబ్‌ శైలిని సమ్మిళతం చేయటం వీరి ప్రత్యేకత.

‘మన్‌ కీ బాత్‌’లో ప్రస్తావన!
2026 జనవరి 25న ప్రసారం అయిన 130 వ ‘మన్‌ కి బాత్‌’లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ ట్రెండ్‌ గురించి చాలా ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన సైతం ఈ కొత్త ఒరవడిని ‘భజన్‌ క్లబ్బింగ్‌’ గా పేర్కొనటంతో దీనికి ఎక్కడ లేని ప్రాముఖ్యం లభించింది.

ప్రధాని ఏమన్నారంటే..
‘‘మన దేశంలో భజనలు, కీర్తనలు శతాబ్దాలుగా మన సంస్కృతిలో అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి. అయితే నేటి జెన్‌–జెడ్‌ యువత ఆ భక్తిని తమదైన శైలిలో, ఆధునిక జీవన  విధానానికి అనుగుణంగా మార్చుకోవడం విశేషం. ఇది ఆధునికత, సంప్రదాయాల అద్భుతమైన సమ్మేళనం’’  

