 మూడు పతకాలూ మనవే | India clean sweeps 50m rifle three positions event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మూడు పతకాలూ మనవే

Feb 13 2026 3:52 AM | Updated on Feb 13 2026 3:52 AM

India clean sweeps 50m rifle three positions event

50 మీటర్ల రైఫిల్‌ త్రీ పొజిషన్‌ ఈవెంట్‌లో భారత్‌ క్లీన్‌స్వీప్‌

ఐశ్వర్య ప్రతాప్, నీరజ్, అఖిల్‌లకు స్వర్ణ, రజత, కాంస్యాలు 

న్యూఢిల్లీ: స్వదేశంలో భారత షూటర్ల పతకాల వేట కొనసాగుతోంది. ఆసియా షూటింగ్‌ చాంపియన్‌ షిప్‌లో గురువారం సీనియర్‌ పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్‌ త్రీ పొజిషన్‌ ఈవెంట్‌లో భారత్‌ క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసింది. వ్యక్తిగతవిభాగంలో స్వర్ణ, రజత, కాంస్య పతకాలతోపాటు టీమ్‌ ఈవెంట్‌లో పసిడి పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్లో ఐశ్వర్య ప్రతాప్‌ సింగ్‌ తోమర్‌ 362 పాయింట్లతో ప్రపంచ రికార్డు స్కోరును సాధించాడు. స్వర్ణ పతకాన్ని నెగ్గాడు. 

భారత్‌కే చెందిన నీరజ్‌ కుమార్‌ 361.8 పాయింట్లతో రజతం కైవసం చేసుకోగా... అఖిల్‌ షెరాన్‌ 343.5 పాయింట్లతో కాంస్య పతకాన్ని దక్కించుకున్నాడు. ఐశ్వర్య ప్రతాప్, నీరజ్, అఖిల్‌లతో కూడిన భారత బృందం 1769 పాయింట్లతో టీమ్‌ విభాగంలో స్వర్ణ పతకాన్ని గెల్చుకుంది. 

జూనియర్‌ పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్‌ త్రీ పొజిషన్‌ ఈవెంట్‌లో భారత షూటర్లు అడ్రియన్‌ కర్మాకర్‌ 353.2 పాయింట్లతో స్వర్ణ పతకాన్ని... మానవేంద్ర సింగ్‌ షెఖావత్‌ 338.6 పాయింట్లతో కాంస్య పతకాన్ని నెగ్గారు. అడ్రియన్‌ కర్మాకర్, మానవేంద్ర సింగ్, ప్రిన్స్‌లతో కూడిన భారత బృందం టీమ్‌ విభాగంలో 1741 పాయింట్లతో బంగారు పతకాన్ని సాధించింది. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో ఇప్పటి వరకు భారత షూటర్లు 38 స్వర్ణాలు, 16 రజతాలు, 16 కాంస్యాలతో కలిపి 70 పతకాలు సాధించారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కశ్మీర్‌ అందాలు ఆస్వాదిస్తోన్న హీరోయిన్ లక్ష‍్మీరాయ్ (ఫోటోలు)
photo 2

శ్రీశైలం: నల్లమల అడవుల్లో భక్తుల పాదయాత్ర (ఫోటోలు)
photo 3

హీరోయిన్ స్నేహ బిజినెస్‌.. సెకండ్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 4

థాయ్‌లాండ్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఐశ్వర్య రాజేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

'హే భగవాన్‌' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Key Directions To MLAs & MLCs 1
Video_icon

మండలిలో మంచి సంఖ్యా బలం ఉంది: వైఎస్ జగన్
More Expensive Than Gold 8.5 Lakh Per Gram Wood 2
Video_icon

బంగారం కంటే ఖరీదైన చెట్టు... కిలో ..రూ. కోటి
Telangana Municipal Election Results Tension 3
Video_icon

కౌంటింగ్‌కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన ఎన్నికల కమిషన్
Actor Naresh Viral Comments on Actress Dressing Style 4
Video_icon

డ్రెస్సింగ్ పై.... హగ్ చేసుకుందాం అనుకున్న కానీ.. చీరలతో వచ్చారు
Major Fire Accident In Ambedkar Konaseema District 5
Video_icon

Konaseema : భారీ అగ్ని ప్రమాదం సిలిండర్ పేలి 10 ఇల్లు అగ్నికి ఆహుతి
Advertisement
 