 సంవత్సరాంతంలోనూ ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన విరాట్‌ | Virat Kohli broke a long standing record of Viv Richard by ending no 2 in ICC ODI rankings 2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సంవత్సరాంతంలోనూ ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పిన విరాట్‌

Dec 31 2025 4:56 PM | Updated on Dec 31 2025 5:02 PM

Virat Kohli broke a long standing record of Viv Richard by ending no 2 in ICC ODI rankings 2025

టీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్‌, రికార్డుల రారాజు విరాట్‌ కోహ్లి 2025వ సంవత్సరం చివరి రోజు కూడా ఓ ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ ఏడాది చివరి రోజు విడుదలైన ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్‌లో రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని, రెండో స్థానానికి ఎగబాకిన విరాట్‌.. చరిత్రలో అత్యధిక సార్లు (10) టాప్‌-2లో (ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్‌లో) సంవత్సరాన్ని ముగించిన ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.

నేటికి ముందు ఈ రికార్డును విరాట్‌ మరో దిగ్గజ బ్యాటర్‌, విండీస్‌ యోధుడు వివ్‌ రిచర్డ్స్‌ (9), సౌతాఫ్రికా లెజండరీ ఆల్‌రౌండర్‌ షాన్‌ పొల్లాక్‌తో (9) కలిసి షేర్‌ చేసుకున్నాడు. తాజాగా సింగిల్‌గా ఈ ప్రపంచ రికార్డును కబ్జా చేశాడు.

ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్‌లో వరుసగా 2017, 2018, 2019, 2020 సంవత్సరాలను టాప్-1 బ్యాటర్‌గా ముగించిన విరాట్‌.. 2013, 2014, 2015, 2016, 2021, 2025 సంవత్సరాలను రెండో నంబర్‌ బ్యాటర్‌గా ముగించాడు.  

డిసెంబర్‌ నెలలో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌లో రెండు శతకాలు, ఓ అర్ధశతకం సాయంతో 302 పరుగులు చేసిన విరాట్‌.. ఐసీసీ వన్డే బ్యాటర్ల ర్యాంకింగ్స్‌లో రెండో స్థానానికి ఎగబాకాడు. 

2025ను నంబర్‌ వన్‌ బ్యాటర్‌గా ముగించిన ఆటగాడు మరో భారత దిగ్గజం రోహిత్‌ శర్మ కావడం మరో విశేషం. రోహిత్‌కు విరాట్‌కు రేటింగ్‌ పాయింట్ల పరంగా కేవలం 8 పాయింట్ల వ్యత్యాసం మాత్రమే ఉంది. రోహిత్‌ ఖాతాలో 781 పాయింట్లు ఉండగా.. విరాట్‌ ఖాతాలో 773 పాయింట్లు ఉన్నాయి.

ఈ ఏడాదే టెస్ట్‌లకు, అంతకుముందు ఏడాది టీ20లకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించి వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్న విరాట్‌.. వన్డేల్లో ఈ ఏడాది అద్భుత ప్రదర్శనలు కనబర్చాడు. 13 మ్యాచ్‌ల్లో 3 శతకాల సాయంతో 651 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ ఫైనల్లో పాక్‌పై శతకం ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోతుంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

2025లో ఊహించనవి జరిగాయి.. కియారా అద్వానీ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

న్యూ ఇయర్‌ వేళ..రారండోయ్‌ ముగ్గులు వేద్దాం..!
photo 3

తిరుమల : వైకుంఠ ద్వాదశి చక్రస్నానం..ప్రముఖుల దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్: కమ్మేసిన పొగమంచు..గజగజ వణుకుతున్న జనం (ఫొటోలు)
photo 5

జనాలకు భరోసా కల్పిస్తూ జగన్‌ ప్రయాణం.. 2025 రౌండప్‌ చిత్రాలు

Video

View all
Default image
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు (ఫొటోలు)
Hyderabad Eagle Team SP Seetharam About Drugs In 31st Night 2
Video_icon

ఫుల్ ఫోకస్ లో ఉన్నాం ఏం చేయాలో అది చేస్తాం..
India Imposes 12 percent Tariff on Steel Imports from China 3
Video_icon

చైనాకు భారత్ బిగ్ షాక్ మూడేళ్లు తప్పదు
Prabhas Slams Bollywood Actor by Giving a Joker Look Reply 4
Video_icon

బాలీవుడ్ నటుడికి జోకర్ లుక్ లో ఇచ్చిపడేసిన ప్రభాస్!
YSRCP Nagarjuna Yadav Strong Reaction On Snail in Simhachalam Prasadam 5
Video_icon

అప్పన్న ప్రసాదంలో నత్త... నాగార్జున యాదవ్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Advertisement
 