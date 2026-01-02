 కొడుకుతో ట్రిప్ వేసిన వరుణ్ తేజ్-లావణ్య (ఫొటోలు) | Varun Tej Konidela And Lavanya Tripathi Enjoying Vacation With Their Little One Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
కొడుకుతో ట్రిప్ వేసిన వరుణ్ తేజ్-లావణ్య (ఫొటోలు)

Jan 2 2026 3:38 PM | Updated on Jan 2 2026 3:56 PM

Varun Tej Konidela and Lavanya Tripathi enjoying vacation with their little one Photos1
1/7

మెగాజోడీ వరుణ్ తేజ్-లావణ్య త్రిపాఠి..

Varun Tej Konidela and Lavanya Tripathi enjoying vacation with their little one Photos2
2/7

తమ కొడుకుతో కలిసి బీచ్ ట్రిప్ వేశారు.

Varun Tej Konidela and Lavanya Tripathi enjoying vacation with their little one Photos3
3/7

ఆ ఫొటోల్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

Varun Tej Konidela and Lavanya Tripathi enjoying vacation with their little one Photos4
4/7

Varun Tej Konidela and Lavanya Tripathi enjoying vacation with their little one Photos5
5/7

Varun Tej Konidela and Lavanya Tripathi enjoying vacation with their little one Photos6
6/7

Varun Tej Konidela and Lavanya Tripathi enjoying vacation with their little one Photos7
7/7

# Tag
Varun Tej Konidela Lavanya Tripathi Enjoying vacation Son Photos
